Ilary Blasi si vendica, le sue foto a St.Moritz sono chiare

Ilary Blasi vola in Svizzera con il nuovo compagno Bastian, l’imprenditore tedesco. Vendetta d’amore per la conduttrice?

Ilary Blasi, la nota conduttrice di Canale 5 ed ex moglie di Francesco Totti in questi ultimi giorni ha reso nota e pubblica la sua relazione con Bastian, un giovane imprenditore tedesco. Di lui non si sa praticamente nulla, ma una cosa sembra essere certa, ovvero che Ilary per averlo presentato all’opinione pubblica, sembra essere convinta di lui e della loro relazione. La conduttrice in questi giorni, inoltre, pare che sia volata in Svizzera e molto probabilmente con lei c’è Bastian. Vendetta d’amore?

Ilary Blasi e Francesco Totti ormai sono lontani, ognuno con i rispettivi compagni

Ilary Blasi e Francesco Totti non stanno più insieme da diversi mesi. Ebbene, mentre Francesco Totti ha presentato la sua nuova fiamma subito dopo la separazione, Ilary è uscita allo scoperto soltanto adesso. La conduttrice de L’Isola dei famosi, infatti, è apparsa insieme alla sua nuova fiamma, ovvero Bastian. Qualcuno ha parlato di una vendetta d’amore. Ma sarà davvero così?

Francesco convive con Noemi, Ilary presenta Bastian

Sull’ultimo numero di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ci sono tante foto di Francesco insieme alla sua compagna, Noemi Bocchi, nella loro nuova abitazione, sita a Roma Nord. I due andranno ad abitare in un lussuoso palazzo della Capitale, nel penultimo piano di una residenza con dei balconi molto grandi. A queste foto, Ilary sembra aver risposto con delle immagini in cui è apparsa insieme al suo nuovo compagno.

Ilary vola in Svizzera con il suo nuovo compagno, vendetta d’amore?

Ilary sarebbe volata in Svizzera, ed esattamente a St. Moritz, in un lussuosissimo hotel. Questo è quanto fatto sapere da The Pipol Gossip. L‘hotel in questione sarebbe il Kulm Hotel, una struttura da 1200 euro a notte. Del nuovo compagno di Ilary non si sa praticamente nulla, se non che è un imprenditore tedesco, assai riservato.Non sappiamo quando sia nata la loro relazione ne da quanto tempo dura, ma una cosa è certa, ovvero che Ilary ha deciso di fare un grande passo, mostrandosi in pubblico con lui.