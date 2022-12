Ilary Blasi, posta una foto che sembra una frecciata a Totti e Noemi

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e la fuga d’amore con Bastian in un hotel da 1600 euro a notte. La conduttrice tra le braccia del nuovo amore?

Ilary Blasi ha dimenticato definitamente Francesco Totti e nelle scorse ore si è mostrata insieme ad un giovane uomo che sembra sia il suo nuovo compagno. Si tratta di un giovane di nome Bastian. Ma cosa sappiamo di lui? E’ davvero la nuova fiamma della conduttrice dell’Isola dei famosi?

Ilary Blasi dimentica definitivamente Francesco Totti

Ilary Blasi in queste ore è stata paparazzata dal giornale Chi in compagnia di un giovanissimo uomo di nome Bastian. La conduttrice non vuole nascondersi più ed ha deciso di mostrare un dettaglio sulla sua vita privata. Ilary però, preferisce rimanere piuttosto riservata, rispetto all’ex marito Francesco Totti che ormai non si nasconde più da diversi mesi. Ad ogni modo, se da una parte non vuole mostrare molto, dall’altra Ilary non vuole più nascondersi e così ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Nella sua Instagram stories, Ilary mostra tre piccioni, che ha mangiato per cena. Qualcuno ha visto in questa storia un riferimento a Noemi e Francesco. Sarà così?

La conduttrice paparazzata tra le braccia di Bastian

Dopo qualche settimana di pausa dai social, Ilary è tornata e lo ha fatto in grande stile. Non sappiamo chi sia Bastian, ma a quanto pare i due si sarebbero conosciuti qualche settimana fa e sono stati paparazzati mentre erano di ritorno da un weekend trascorso a Zurigo dove hanno soggiornato in un hotel davvero molto lussuoso, a cinque stelle, da 1600 euro a notte, con suite vista lago, spa e tanti altri comfort.Ilary, come abbiamo già avuto modo di anticipare, era stata parecchio in silenzio nelle scorse settimana. La conduttrice aveva soltanto pubblicato qualche scatto durante la sua mini vacanza a New York poi il silenzio, soprattutto nei giorni in cui l’ex marito e la nuova compagna calcavano il red carpet a Dubai e Noemi mostrava al dito un bellissimo brillante, regalato da Totti.

Il brillante di Noemi che fa il giro del web

A proposito di questo anello, secondo alcune indiscrezioni lanciate da Chi, Francesco avrebbe acquistato questo anello nella stessa gioielleria dove ha acquistato l’anello di fidanzamento di Ilary e lo avrebbe addirittura ordinato un anno fa, prima dello scorso Natale, nonostante abbia confermato più volte che la storia con Noemi è nata dopo Capodanno.