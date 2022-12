Luca Argentero e Cristina Marino, le foto della loro casa addobbata per il Natale fanno sognare

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e Cristina Marino hanno già addobbato la loro casa, con due lussuosi alberi di Natale nel salotto.

Ormai in quasi tutte le case si respira aria di festa di Natale. La tradizione di fare l’alberto di Natale i primi di dicembre ormai non è quasi più seguita, tanto che molti hanno già provveduto ad addobbare le proprie abitazioni da diversi giorni ed anche settimane. Anche i vip stanno iniziando a sfoggiare i propri alberi di natale e c’è chi addirittura ne ha fatti due. Stiamo parlando del noto attore Luca Argentero e Cristina Marino, la famosa coppia che ha già decorato la loro casa, con due grandi alberi di Natale nel salotto. Le foto hanno davvero fatto il giro del web e molti non hanno potuto far altro che fare tanti complimenti per l’eleganza ed il buon gusto. D’altra parte, però, in molti hanno anche criticato e accusato i due di ostentare ricchezza e lusso.

Luca Argentero e Cristina Marino, nella loro abitazione si respira aria di Natale

A casa di Luca Argentero e Cristina Marino si vive davvero una grande aria di Natale. I due hanno già provveduto ad addobbare la propria abitazione, con tante luci e addobbi vari. Alcune foto sono state condivise dagli stessi sui social e ciò non è passato inosservato sono stati i due enormi alberi di Natale nel salotto. Un ambiente davvero bellissimo, esternamente rurale, con interni moderni e classici al tempo stesso.

Cristina condivide delle immagini della sua casa sui social, i dettagli non passano inosservati

Stando alle immagini condivise da Cristina Marino sul suo profilo social, sembra che il Natale sia una festività molto apprezzata da entrambi, tanto da decidere di fare addirittura due grandissimi alberi di Natale nel salotto, l’uno a pochi metri dall’altro.

Due grandi alberi di Natale nel salotto, eleganza e lusso

Ma non finisce qui, visto che l’attore e la moglie hanno deciso anche di decorare l’ingrasso di ogni camera con elementi caratteristici del Natale. Proprio nella porta della camera da letto, ad esempio, i due hanno posizionato una ghirlanda fatta con dei rami di abete e tante palline rosse e dorate. Tantissimi complementi arrivati per Luca e per Cristina, molti hanno sottolineato il loro buon gusto ed eleganza.