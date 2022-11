Luca Argentero sta male, Cristina Marino racconta la verità sullo stato di salute del marito

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero ha avuto dei problemi di salute nell’ultimo periodo ed a riferirli è stata la moglie Cristina Marino, nel corso di una recente intervista.

Luca Argentero è di certo uno degli attori più amati di tutti i tempi ed anche uno dei più seguiti. In questi ultimi tempi è stato parecchio impegnato sia in tv che al cinema, ad ogni modo, pare che stia anche combattendo contro qualche problema di salute. A rivelarlo è stata la moglie, Cristina Marino, la quale ha svelato alcun i dettagli sulla salute del marito, dicendo che addirittura si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento. Ma come stanno le cose?

Luca Argentero sta male? La moglie fa preoccupare i fan

Luca Argentero sta male? Stando a quanto riferito dalla moglie, la modella Cristina Marino, l‘attore starebbe combattendo contro alcuni problemi di salute e avrebbe dovuto anche operarsi. La donna ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni a Dipiù Tv. Luca avrebbe iniziato ad avere dei problemi proprio durante le riprese di Celebrity Hunted-Caccia all’uomo, un reality show prodotto da Amazon.

Problema di salute per l’attore, Cristina racconta di cosa si tratta

«Mentre giravamo Luca ha avuto un serio problema di salute, un problema alla schiena». Questo quanto raccontato da Cristina che ricordiamo è incinta del secondogenito e ad oggi si trova al sesto mese di gravidanza. La modella avrebbe aggiunto che improvvisamente l’attore avrebbe iniziato a zoppiccare e provare tanto dolore. Cristina ha raccontato di essersi tanto preoccupata per le sue condizioni di salute. A quanto pare, si tratta di un problema di cui Luca aveva già sofferto e che semplicemente si è ripresentato.

Operazione al momento rinviata, ecco come sta Luca

«Era un problema che aveva e che, dopo un periodo in cui stava meglio, purtroppo è tornato inaspettatamente alla ribalta nel bel mezzo della lavorazione di Celebrity Hunted», ha aggiunto Cristina. Luca inizialmente sembrava che dovesse sottoporsi ad un intervento, ma poi i medici avrebbero detto che forse si sarebbe potuto aspettare un pò e vedere come andava. Insomma, al momento l’allarme sembra sia rientrato e Luca avrebbe iniziato a stare meglio. Non sappiamo però se prossimamente Luca dovrà ripetere degli esami e sottoporsi a questo intervento, che potrebbe essere solo rimandato.