Verissimo, Suor Cristina cambia vita, le dure parole dell’Avvenire sull’outfit dell’ex religiosa

Suor Cristina non esiste più, adesso è solo Cristina. La donna ha fatto la sua confessione a Verissimo, dal giornale dell’Avvenire arriva la stoccata a Cristina e alla Toffanin.

La scorsa settimana Suor Cristina è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove pare che abbia parlato a lungo della sua riconversazione e della sua nuova vita. Cristina, infatti, ha lasciato il convento e si è trasferita in Spagna, dove adesso lavora come cameriera e conduce una vita completamente diversa rispetto al passato. Le sue dichiarazioni però hanno scatenato qualche polemica ed a finire nella bufera è stata anche Silvia Toffanin, ma per quale motivo?

Suor Cristina a Verissimo, la sua confessione scatena le polemiche

Ricorderete tutti quando qualche anno fa Suor Cristina si è presentata a The voice, il programma che ha vinto e che le ha permesso di acquisire una grande popolarità, grazie anche al suo grande talento. Effettivamente Cristina ha una bellissima voce e questo le ha permesso di poter andare avanti ed essere acclamata non soltanto in Italia, ma anche all’estero. Adesso però è tutto cambiato, Cristina ha lasciato la vita consacrata e vive in Spagna dove lavora come cameriera ma non ha mai lasciato la musica.

Il quotidiano dei vescovi Avvenire si scaglia contro Cristina e contro Silvia Toffanin

In seguito alla sua confessione, soprattutto sui social, molti hanno commentato. Ovviamente non sono mancati coloro i quali hanno criticato Cristina per la scelta fatta. Ma le critiche non sono arrivate soltanto da semplici utenti social, ma anche dal quotidiano dei vescovi Avvenire, che ha pubblicato un articolo dedicato all’intervista di Cristina a Verissimo. “Con un tailleur pantalone rosso acceso, tacchi a spillo, capelli lunghi sciolti, trucco accentuato, grandi orecchini e piercing al naso, ha suscitato un moto di sorpresa, non sembrava lei“, ha sottolineato il giornale, commentando così l’outfit di Cristina scelto per l’occasione.

La stoccata del giornale Avvenire a Cristina e Silvia Toffanin

Secondo il giornale, è innegabile il fatto che il successo e l’euforia del successo l‘abbiano portata a fare delle scelte, come quella di lasciare il convento.”È innegabile che le luci della ribalta quando addirittura si accendono a livello mondiale, come nel suo caso (cento milioni di visualizzazioni sui social per la sua interpretazione di No one di Alicia Keys), possano mettere in difficoltà chiunque, figuriamoci chi deve fare i conti con una vita impostata sui ritmi comunitari e sulle rinunce”. Questo ancora quanto si legge nell’articolo. Ma non finisce qui, visto che poi sarebbe stata lanciata una stoccata alla conduttrice di Verissimo, ovvero Silvia Toffanin.“Soddisfatta dello scoop, lasciava di fatto il microfono all’ospite limitandosi a poche considerazioni e non sempre appropriate”.