Verissimo la clamorosa confessione Suor Cristina e la confessione, la velenosa replica delle suore Orsoline

Suor Cristina e la confessione a Verissimo sulla sua riconversione. A distanza di poche ore arriva la replica delle suore Orsoline.

Vi ricordate Suor Cristina? Nella giornata di domenica quest’ultima è stata in tv e nello specifico nel salotto di Silvia Toffanin, facendo una rivelazione davvero incredibile. La 34enne ha infatti annunciato di aver abbandonato le vesti religiose e di aver cambiato totalmente video. Cristina, infatti, abita e lavora in Spagna, dove svolge la professione di cameriera. La notizia è stata commentata in queste ore dal convento. Ma facciamo luce su questa vicenda.

Suor Cristina fa una confessione shock a Verissimo

Suor Cristina, o meglio l’ex Suor Cristina la scorsa domenica è stata ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin e pare che abbia fatto una rivelazione davvero molto importante. L’ex suora, infatti, ha annunciato di aver abbandonato le vesti religiose per poter tornare alla sua vita. “Suor Cristina non c’è più? In fondo è dentro di me. Ho fatto un percorso meraviglioso, ma anche complesso e difficile”. Questo quanto dichiarato da Suor Cristina.

Cristina abbandona le vesti religiose, ecco le sue parole

Ovviamente questa notizia ha lasciato un pò tutti senza parole ed a commentare sono state anche le suore Orsoline, le sue ex compagne. Quest’ultime hanno voluto commentare questa vicenda, anche perchè era stata proprio la stessa Cristina, durante la chiacchierata con Silvia Toffanin a parlare di un eccesso di protezione da parte delle consorelle nel momento in cui ha iniziato ad avere un certo successo in tv, nel lontano 2014.“Ero impreparata io ed erano impreparate loro, hanno provato con tutte le forze a proteggermi ma l’eccesso di protezione per me si trasformava in una limitazione per come concepivo io la vita religiosa”. Queste le parole di Cristina nel salotto di Verissimo.

La replica delle Suore Orsoline

“Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare“. Questo quanto commentato dalle suore Orsoline, ad una domanda posta dal giornalista Gennaro Marco Duello di Fanpage. Ricordiamo che Suor Cristina è diventata famosa nel 2014, quando ha preso parte al programma The voice of Italy, ricevendo una grande attenzione mediatica.