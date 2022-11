Che tempo che fa, la scenata di gelosia Luca Argentero per la moglie “Che fa? Si sveste”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero è stato ospite a Che tempo che fa insieme alla moglie. L’attore ha confessato di essere geloso di Rkomi.

Nella serata di ieri, nello studio di Che tempo che fa la trasmissione condotta da Fabio Fazio quest’ultimo ha ospitato diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Uno tra tutti Luca Argentero, uno degli attori più amati del nostro paese, il quale è arrivato nello studio di Fazio, a Che tempo che fa insieme alla moglie Cristina Marino. È stato durante l’intervista che Luca Argentero ha fatto una confessione e si è detto anche piuttosto geloso di un cantante italiano che proprio negli ultimi tempi sta riscuotendo un grande successo. Ma di chi si tratta e cosa ha riferito nel dettaglio Luca Argentero?

Che tempo che fa, Fabio Fazio ospite Luca Argentero e la moglie Cristina Marino

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sono stati ospiti nel salotto di Che tempo che fa nel corso della puntata andata in onda domenica 20 novembre 2022. Ad un certo punto, sembra che il conduttore abbia tirato in ballo la gelosia di Luca .«Ho saputo di Rkomi…», avrebbe detto il conduttore. Ebbene, pare che la moglie di Luca Argentero sia particolarmente attratta dal cantante Rkomi.

Cristina “attratta” da Rkomi, il conduttore chiede spiegazioni e Luca si ingelosisce

«Ehm.. adesso litighiamo», avrebbe risposto la modella. È stato così il conduttore a raccontare a tutti i telespettatori a casa che effettivamente Luca Argentero sia particolarmente geloso del fatto che Cristina, la moglie apprezzi tanto il cantante. A quel punto, la modella avrebbe detto «Ma no .. è che così, nelle foto cosparso di olio, mi sembra… ». Le sue parole hanno scatenato la gelosia del marito che subito l’ha interrotta dicendo «Si sveste! che fa? si sveste”. L’attore ha voluto fare riferimento al fatto che il cantante spesso e volentieri sul palco, o anche sui social network è solito apparire a petto nudo.

La gelosa di Luca

Non sappiamo se effettivamente si tratti di gelosia o di fastidio per Luca Argentero, ma una cosa è certa ovvero che molto probabilmente l’attore non è felice delle battute della moglie fatte dalla stessa in diverse occasioni, sottolineando il suo apprezzamento.