Crozza “elimina” Morgan, la dura risposta del cantante “Mi odi?”

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan fa scoppiare l’ennesima bufera, questa volta su Maurizio Crozza. Il cantante scrive una lettera al comico e la pubblica su Instagram.

Morgan il noto artista e cantante italiano è tornato ancora una volta al centro della polemica e sotto i riflettori. Questa volta pare Morgan ha avuto dei problemi con Maurizio Crozza. In realtà tra i due non c’è stata alcuna lite, ma semplicemente Morgan ha deciso di porre all’attore comico delle domande. Nella mattinata di oggi è così apparsa sul profilo Instagram del cantante una lettera aperta indirizzata proprio al noto comico. Ma che cosa è accaduto tra i due?

Morgan scrive una lettera aperta a Maurizio Crozza e la pubblica sul suo profilo

Questa mattina Morgan sul suo profilo Instagram ha pubblicato una lettera aperta e indirizzata a Maurizio Crozza, chiedendo a quest’ultimo seppur sempre con ironia il perché non lo chiami più nelle sue trasmissioni. In questa lettera poi, lo stesso Morgan pare che si sia fatto delle domande e abbia voluto chiedere anche il motivo per cui il comico si sia completamente dimenticato di lui, nonostante insieme abbiano portato avanti tanti progetti televisivi che hanno avuto anche un certo successo.

Le parole di Morgan al comico “Mi odi?”

In questa lettera, Morgan ha chiesto ancora al comico il motivo per cui quest’ultimo abbia fatto sparire qualsiasi suo intervento dal web, così come dai canali di La7 ed anche dai suoi canali personali.” Dovresti ricordarti, abbiamo fatto tante puntate del tuo show, mi invitavi sempre e volevi sempre cantare con me i pezzi di protesta di Luigi Tenco, poi facevamo anche tante altre cose”. Queste le parole di Morgan, che sembra abbia voluto in qualche modo stuzzicare il noto comico e capire perchè quest’ultimo non abbia più voluto collaborare con lui.

Nessuna replica al momento da parte di Crozza

“Però non c’è traccia alcuna di quello che hai fatto con me, sul web, sui canali ufficiali della rete LA7, sui tuoi canali, nulla, addirittura nelle informazioni relative ai tuoi programmi da nessuna parte c’è scritto che io c’ero, e mi sembra assurdo, ero ospite fisso! Non si trova nulla, eppure tu hai pubblicato tutto”. Questo ancora quanto scritto da Morgan, il quale ha chiesto, attraverso questa lettera, allo stesso Crozza “Mi odi?”. Sicuramente Crozza sarà stato colto di sorpresa da queste parole di Morgan e al momento non avrebbe ancora risposto e non sappiamo se effettivamente vorrà replicare.