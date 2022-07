Morgan, senza freni: “Mi fanno sempre la stessa domanda”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto musicista e cantante Morgan, ha rilasciato un’interessante intervista parlando dei suoi progetti futuri e non solo. Pare che abbia fatto anche delle confessioni.

Morgan è un noto cantautore il quale spesso e volentieri è al centro del gossip e delle polemiche. In questi anni ci ha abituati a questi colpi di testa e colpi di scena, come quella volta al Festival di Sanremo, quando ha litigato sul palco dell’Ariston con Bugo. Il suo vero nome è Marco Castoldi e proprio in questi giorni sembra che abbia rilasciato un’intervista a Il Corriere della sera. Il cantante pare che abbia fatto delle confessioni. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio?

Morgan, la confessione del musicista durante l’intervista a Il corriere della sera

Marco Castoldi, in arte Morgan è conosciuto per essere un musicista e cantante italiano, il quale in quest’ultimo periodo ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il Corriere della sera. Pare che nel corso di questa chiacchierata Marco abbia fatto una confessione, rivelando anche diverse verità caratteriali. Nel corso della chiacchierata pare che abbia rilasciato delle confessioni su diverse apparizioni in tv ed anche i motivi per i quali è spesso invitato in vari programmi televisivi.

Le parole di Marco Castoldi

“Da anni anche in tv e sui giornali la mia è una lotta quotidiana contro chi invece di parlare della mia musica mi chiede solo se mi drogo o non pago le tasse”. Queste le parole dichiarate da Morgan nel corso dell’intervista, dove ha anche parlato della sua musica e del concerto con l’orchestra in quel di Mondovì. “Sì, mi sento spudorato perché sono vero, non ho filtri. L’espressione artistica per me è il nudo dell’anima, non posso che rivelare ciò che sono, di conseguenza quello che faccio ha sempre la tramante dimensione della richiesta di soccorso” . Queste ancora le parole del musicista, il quale ha anche annunciato importanti novità per i prossimi mesi.

I nuovi progetti di Morgan

“Sono in arrivo nuovi dischi tra qualche giorno esce il nuovo singolo Battiato mi spezza il cuore e a settembre un intero album di inediti”.E’ stato un concerto davvero molto interessante, con tanto di voce, piano, arte insieme alla Filarmonica dell’Opera italiana Bruno Bartoletti diretta da Valentino Corvino.