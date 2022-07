Fedez post un video con la figlia e poi dice: “E ora non chiamate i servizi sociali”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto rapper ha condiviso un divertente video insieme alla piccola Vittoria e pare che si sia autoproclamato Padre del giorno. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Fedez oltre che essere un noto cantante rapper italiano ed anche un papà molto presente nella vita dei suoi figli leone e Vittoria. Proprio qualche giorno fa abbiamo visto il noto rapper intento a far uno scherzo alla piccola Vittoria che sembra abbia reagito però piuttosto male. Ebbene, sembra che Fedez avesse in braccio la figlia e con la sua mano ha dato un colpo alla porta toccando poi la testa di Vittoria e facendole credere che fosse stata proprio lei a sbattere ed a generare quel rumore. Il risultato? La piccola sarebbe scoppiata a piangere. Il video in questione ha letteralmente fatto il giro del web ed in tanti sono stati i commenti arrivati anche se poche critiche e tutti complimenti. Nelle scorse ore, invece, Fedez pare che si sia autoproclamato e auto celebrato, ovviamente sempre con ironia definendosi “padre del giorno” e lo ha fatto su Instagram. Ma per quale motivo? Pare che sia stato merito di un siparietto molto divertente che ha inscenato proprio Fedez in compagnia di Vittoria. Ma che cosa è accaduto?

Fedez si autoproclama “padre del giorno”

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Fedez è molto presente nella vita dei suoi figli e soprattutto della piccola Vittoria. Insieme a lei gioca e scherza e condivide anche i post su Instagram dove riceve quotidianamente tanti complimenti. Nelle scorse ore sembra che il rapper abbia condiviso un siparietto piuttosto divertente mentre è intento a giocare con la piccola Vittoria.

Altro post insieme alla piccola Vittoria, divertente siparietto tra padre e figlia

Nel post che ha condiviso pare che si vede proprio Fedez stare in alto con le braccia alzando la piccola Vittoria fino a lanciarla via. L’apparenza però pare che abbia ingannato, perchè in realtà Fedez non ha lanciato la figlia ma ha fatto solo finta.«Ovviamente è tutto finto, non ho lanciato veramente mia figlia. Non chiamate i servizi sociali, amici. Sta bene, sta mangiando. Tutto ok, tutto ok».

Le spiegazioni e rassicurazioni di Fedez

Queste le parole di Fedez in un video che ha pubblicato dopo un pò, con tono sempre ironico e scherzoso. «Comunque se guardate le storie al contrario, salvo la vita a mia figlia. Quindi sono un eroe». Con queste parole ha concluso il suo post Fedez che è sempre molto presente sui social.