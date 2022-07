Caterina Balivo torna in tv e senza peli sulla lingua rivela: “Ho voluto mettere le cose subito in chiaro”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo pronta a tornare con il programma Chi vuol sposare mia mamma che andrà in onda su Tv 8 tutti i mercoledì. La confessione della conduttrice in occasione del ritorno.

Caterina Balivo è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma dopo due anni di stop. Era esattamente la fine del 2020 quando Caterina ha annunciato il suo ritiro dal mondo della televisione almeno per un po’ di tempo. Essenzialmente pare che il motivo fosse uno, ovvero cercare di dedicare maggior tempo alla sua famiglia ma pare che a distanza di tempo sia arrivata la verità. Con lo scoppiare della pandemia da covid sembrerebbe che Caterina si sia in qualche modo impaurita e pare che non volesse mettere a rischio la salute dei suoi familiari. Ad ogni modo, adesso è pronta a tornare ed ha annunciato quindi è il suo ritorno con un programma che andrà in onda tutti i mercoledì sera su tv8 e che si intitolerà Chi vuol sposare mia mamma? Ma cosa ha rivelato nel dettaglio Caterina Balivo?

Caterina Balivo pronta a tornare in tv con Chi vuol sposare mia mamma?

La nota conduttrice Caterina Balivo ha rilasciato in questi giorni una interessante intervista al Magazine Vero parlando di quelli che sono i suoi progetti. È pronta a tornare in TV con un programma tutto suo, che si intitolerà Chi vuol sposare mia mamma che andrà in onda tutti i mercoledì sera su tv8. “Ho voluto mettere le cose subito in chiaro: se c’è qualcosa di costruito, di non vero, non ci sto…”. Queste le parole dichiarate da Caterina Balivo nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Vero parlando proprio di questo suo nuovo programma che vede da una parte i figli e dall’altra le madri.

La conduttrice parla del nuovo programma

Saranno proprio i figli a dare consigli alle proprie madri che dovranno scegliere tra vari pretendenti per iniziare una storia d’amore. A quel punto, il giornalista sembra averle chiesto se nel momento in cui ha sciolto suo marito qualcuno le ha dato dei consigli.“Quando ti piace veramente una persona forse non chiedi consigli, perchè hai paura che magari ti dicano che non va bene o di lasciar perdere…”.

La confessione sul marito

Arrivato ad un certo punto, nel corso della stessa intervista Caterina sembra avere fatto una confessione del tutto intima e privata ammettendo che a volte ha corteggiato, anche se le piace più essere corteggiata. “Arrivo a stuzzicare mio marito e lo sprono a mandarmi un messaggio, un biglietto, un regalo…Anche dopo tanti anni insieme non mollo…”