Ilary Blasi torna a Sabaudia sola per la prima volta dopo 20 anni

Ilary Blasi dopo vent’anni quest’anno è approdata a Sabaudia da sola, ovviamente senza Francesco Totti. Ha lasciato tutti sorpresi, visto che in molti pensavano di non vederla in questa estate 2022.

Dopo aver trascorso diversi giorni in Africa e nello specifico in Tanzania insieme ai suoi figli e alla sorella Silvia adesso Ilary Blasi sembra essere tornata a Sabaudia. Negli ultimi vent’anni è sempre andata a Sabaudia insieme a Francesco Totti trascorrendo lì la maggior parte delle vacanze estive. Ebbene, anche quest’anno nonostante la separazione dall’ex capitano della Roma pare che la conduttrice non abbia voluto rinunciare alle sue vacanze a Sabaudia sul litorale Pontino.

Ilary Blasi dopo la Tanzania si dirige a Sabaudia ma questa volta senza Totti

Da qualche giorno pare che qualcuno si chiedesse si fosse chiesto se effettivamente quest’anno la conduttrice o l’ex capitano della Roma avessero fatto le loro solite vacanze sul litorale pontino. Ecco che in quest’ora è arrivata la risposta, visto che dopo la vacanza in Tanzania pare che Ilary si sia diretta proprio a Sabaudia, pubblicando sul suo profilo Instagram tanti video e foto realizzati dalla stessa.

Le foto della conduttrice in perfetta forma e pose sexy

Ilary Blasi dopo aver trascorso diversi giorni in Tanzania insieme ai figli e alla sorella Silvia, pare che abbia deciso di fare ritorno in Italia. Tuttavia non è ritornata a casa ma a Sabaudia, la meta estiva dove negli ultimi venti anni ha trascorso gran parte delle vacanze estive insieme all’ex marito Francesco Totti e alla sua famiglia. La sua presenza ha lasciato tutti un po’ senza parole, visto che in tanti pensavano che quest’anno la conduttrice desse forfait.

Anche Francesco andrà a Sabaudia?

Ilary ha stupito tutti ed è andata ancora una volta a Sabaudia e pare che abbia documentato il tutto sul suo profilo Social dove ha condiviso diversi scatti, alcuni di questi anche molto sexy. In una di queste foto, la conduttrice è apparsa con addosso un bikini rosso con un fiocco e dei lacci lunghi legati sul Busto, occhiali da sole maxi ed un copricostume a fantasia. Proprio in questa terra sembra che Ilary e Francesco abbiamo una villa di proprietà dove hanno trascorso le vacanze estive degli ultimi 20 anni. Proprio in questa villa sono cresciuti anche i loro tre figli ovvero Christian, Chanel ed Isabel. Adesso in molti si chiedono se anche Francesco deciderà di trascorrere qualche giorno a Sabaudia o se Ilary continuerà a rimanere da sola.