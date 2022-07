Elena Santarelli, scrive un post da brividi per il figlio Giacomo

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Santarelli ha fatto gli auguri al figlio Giacomo in modo davvero speciale. La showgirl ha pubblicato un post su Internet che non è passato inosservato.

Elena Santatelli in queste ore sembra abbia fatto una speciale dedica al figlio Giacomo. Le sue parole non sono passate inosservate e sembra che in tanti abbiano voluto lasciare un commento ed una interazione al post apparso sui social. Elena Santarelli ha voluto omaggiare il figlio maggiore Jack, che come sappiamo negli anni passati ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario. Il piccolo infatti ha lottato come un leone contro un brutto male. Adesso Elena e Bernardo Corradi, il marito, si godono alcuni momenti si spensieratezza e di relax insieme ai loro piccoli. Ma cosa ha scritto Elena sui social?

Elena Santarelli, speciale dedica al figlio Giacomo

Elena Santarelli ha fatto gli auguri al figlio maggiore Giacomo, detto Jack. “Tredici anni e molta gratitudine. Con amore, mamma e papà”. Questo il post pubblicato da Elena Santarelli e da Bernardo Corradi su Instagram per fare gli auguri al figlio. Ovviamente ed inevitabilmente, leggendo le parole di Elena torna in mente il calvario che il piccolo Giacomo ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Il giovane si è trovato a combattere contro il cancro. Adesso che tutto è finito, la famiglia sembra che sia tornata alla normalità e nella massima serenità.

Torta di compleanno speciale per Giacomo

Elena ha organizzato una cena per festeggiare il compleanno del figlio in una località da sogno, ovvero Formentera. Dalle foto che la stessa Elena ha pubblicato sui social, si vede una tavola con su una torta ma non la tradizionale. Si tratta di una torta realizzata con i pancake fatti in casa e tutti decorati con del miele e zucchero. Sicuramente saranno i preferiti di Giacomo e per questo Elena ha voluto prepararli per il suo compleanno. Inevitabilmente, il post ha ottenuto tantissimi commenti e tante interazioni positive.

Il post del compleanno diventa virale, diversi i commenti di amici e colleghi di Elena

In molti hanno voluto fare gli auguri al piccolo Giacomo e tra questi non sono mancati amici e colleghi di Elena, come Costanza Caracciolo, Samantha De Grenet, Alessia Ventura, Melissa Satta e Alessia Marcuzzi. Soltanto tre anni fa Elena si trovava a vivere un vero e proprio incubo, per via della malattia del figlio. Era il 2019 quando al figlio è stato diagnosticato un tumore. Da li sarebbero iniziati tanti cicli di chemioterapie, degenze in ospedale. Dopo diversi mesi, Giacomo è guarito e finalmente tutta la famiglia è tornata alla normalità.