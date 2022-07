Amadeus a Sanremo 2023 e Pupo dice: “Condurre Sanremo non ammette errori”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus è stato esaltato da un collega, Pupo. Il cantante pare che abbia espresso delle parole di grande stima nei confronti del conduttore.

Amadeus è un noto conduttore italiano, il quale per il quarto anno consecutivo sarà il direttore artistico del Festival di Sanremo. Nonostante manchi ancora tanto, si comincia a parlare della prossima edizione del Festival di Sanremo sembra che la macchina operativa sia già all’opera. Anche lo stesso Amadeus sembra che di tanto in tanto si lasci andare a delle indiscrezioni sulla prossima edizione della kermesse canora più importante d’Italia.

Festival di Sanremo 2023, il conduttore annuncia le novità e da anticipazioni sulla kermesse musicale

Nelle scorse settimane, Amadeus aveva annunciato la presenza di Chiara Ferragni come madrina della prima e dell’ultima serata. Adesso invece, il direttore artistico pare che abbia lanciato un’altra indiscrezione, ovvero la presenza di Gianni Morandi come co-conduttore per il prossimo Festival. Sono in tanti a parlare di Amadeus e del lavoro che ha svolto in questi anni al Festival. A parlare di lui è stato Pupo, il quale è intervenuto sul quotidiano Il Centro. Il cantante ha voluto esaltare il lavoro di Amadeus. Ma cosa ha dichiarato?

Amadeus, il conduttore esaltato da Pupo

Amadeus, il noto conduttore italiano è stato esaltato in questi giorni da Pupo, il noto cantante che sembra abbia utilizzato delle parole di stima nei suoi confronti. “Dirigere per tanti anni consecutivi il Festival di Sanremo non è uno scherzo. Cinque interminabili serate che non ammettono errori e qui Amadeus sta dimostrando di avere talento. Chiara Ferragni e Gianni Morandi ingaggiati per la prossima edizione sono due grandi colpi”. Queste le parole di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo che ha esaltato così il conduttore ed il suo lavoro fatto in questi anni al Festival di Sanremo 2022.

Le parole del noto cantante

Nel corso di un’intervista che Pupo ha rilasciato a Il Centro, sembra che abbia continuato a fare dei complimenti ad Amadeus. “Un vero leader deve dimostrare di saper gestire la scena proprio come sta facendo Amadeus”. Queste ancora le parole del cantante.

Anticipazioni e news, da Chiara Ferragni a Gianni Morandi

Intanto, in attesa dell’inizio della prossima edizione del Festival Amadeus sembra abbia già dato tante anticipazioni, a cominciate dalla presenza di Chiara Ferragni a finire con il ritorno di Gianni Morandi che è stato già protagonista della kermesse nel 2011 e nel 2012.