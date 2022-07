Adriana Volpe, Federico Fashion Style la vuole in un suo programma e dice: “Per ora non dico nulla”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe sarà al timone di un programma ideato da Federico Fashion Style. Al loro fianco ci sarà anche Valeria Marini. Le parole del famoso hair style.

Adriana Volpe la scorsa stagione televisiva, come tutti sappiamo, è stata una delle opinioniste del Grande fratello vip al fianco di Sonia Bruganelli. Mentre quest’ultima è stata confermata per la stagione numero 7 del reality, Adriana sembra sia stata fatta fuori. Di lei se ne è tanto parlato in questi giorni per il fatto che la showgirl e conduttrice sarà al timone di un nuovo programma che in qualche modo sarebbe simile a Selfie-Le cose cambiano. A lanciare questa indiscrezione pare sia stato il portale The Pipol, secondo cui oltre ad Adriana in questo format si parlerebbe di Federico Fashion Style e di Valeria Marini. A lanciare qualche indiscrezione al riguardo sembra che sia stato proprio lui, il noto parrucchiere il quale ha rilasciato un’intervista a Nuovo tv. Ma cosa ha rivelato?

Federico Fashion Style, le dichiarazioni del noto parrucchiere sul nuovo programma

Federico Fashion style in questi giorni sembra abbia rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti ai microfoni di Nuovo tv. Il noto parrucchiere sembra che abbia in qualche modo confermato la presenza di Adriana Volpe nel cast del nuovo programma. Federico Fashion Style pare che abbia parlato e spiegato il perchè ha voluto al suo fianco l’ex opinionista del Grande fratello vip, nello show che ha ideato e che condurrà.

Le parole del famoso parrucchiere

“Le ho scritto per proporle di incontrarci, ci siamo piaciuti e così è nata l’idea di farla partecipare a questo nuovo format“. Questo quanto fatto sapere da Federico Fashion Style che ha così confermato la presenza di Adriana nel format. Il giornalista pare gli abbia chiesto se il programma in questione si chiamerà In & out ed a questa domanda, pare che Federico abbia risposto in modo piuttosto misterioso. “Non posso dire nulla, è tutto top secret, nè il canale dove andrà, nè il titolo”.

Federico è l’ideatore del nuovo programma, al suo fianco Valeria Marini e Adriana Volpe

E’ stato soltanto a quel punto che il noto parrucchiere avrebbe svelato di essere lui l’autore del programma e che sarà affianco da Valeria Marini e dalla Volpe. “Che ho fortemente voluto al mio fianco”. Proprio su Adriana Volpe pare che Federico abbia aggiunto “Sa fare bene il suo lavoro, è una grande professionista”. E su Valeria Marini? Il famoso hair style pare abbia detto “La conosco da dieci anni, è stata lei a bettezzarmi nel mondo della tv, quindi non potevo non averla con me”.