Alessandro Cecchi Paone al veleno contro la Rai “Ha sbagliato”

Alessandro Cecchi Paon ha avanzato una polemica contro la Rai, il motivo? Sembra che abbia lamentato la mancanza di proposte di divulgazione scientifica.

Alessandro Cecchi Paone pare che sia tornato a parlare in questi giorni. Il noto giornalista e famoso personaggio televisivo sembra che abbia rilasciato in questi giorni un’intervista al quotidiano La Verità, parlando della televisione attuale ed anche dei suoi ultimi impegni televisivi e non. Inoltre, il noto giornalista sembra abbia anche parlato di quelle che sono le decisioni prese ultimamente. Nello specifico sembra che il giornalista abbia voluto esprimere il suo punto di vista sui vertici Rai ed a questo riguardo avrebbe avanzato una polemica. Ma cosa ha dichiarato?

Alessandro Cecchi Paone parla dei suoi ultimi impegni

Alessandro Cecchi Paone in questi giorni sembra abbia rilasciato un’interessante intervista al quotidiano La verità. Pare che abbia parlato sia della tv di oggi che dei suoi impegni professionali e televisivi. Nel contempo, avrebbe anche avanzato una polemica nei confronti dei vertici Rai, lamentando la mancanza di proposte di divulgazione scientifica che per Cecchi Paone ha una rilevanza da non sottovalutare. Non è di certo una novità il fatto che lo stesso sia stato al timone di programmi di divulgazione scientifica diversi anni fa.

Il giornalista lamenta la mancanza di divulgazione scientifica e polemizza contro la Rai

“Io a suo tempo proposi di far spiegare a Piero Angela con una breve striscia tv quotidiana gli argomenti più caldi legati al Coronavirus. La responsabilità, salvo poche lodevoli eccezioni è stata generale ma ribadisco che alla Rai, in quanto servizio pubblico toccava fare qualcosa in più“. Queste ancora le parole del giornalista che è stato al timone di un noto programma, quale La macchina del tempo che ha avuto un successo davvero strepitoso e che è andato in onda su Rete 4 dal 1997 fino al 2006. Proprio di questo programma lo stesso ne ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano La verità. Il programma andava in onda sui canale Mediaset e pare che fosse nato in risposta a Quark che come sappiamo andava in onda su Rai 1.



Tornando i programmi che piacciono tanto ad Alessandro

“Ancora oggi quando vado a insegnare nelle università trovo dei brillanti studenti che ricordano con passione l’esperienza del mio programma”. Alessandro Cecchi Paone in questi ultimi anni è stato più volte presente nei programmi di Barbara D’Urso ma adesso per lui potrebbero arrivare dei programmi che sono quelli che più preferisce, proprio gli stessi che purtroppo sono meno richiesti e meno frequentati. “Hanno dei costi elevati e richiedono delle redazioni di un certo livello”. Queste ancora le parole di Alessandro.