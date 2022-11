Gf vip, Silvia Toffanin frecciata velenosa a Pamela Prati “La sua storia? Chi ci crede?”

0 SHARES Condividi Tweet

L’affondo di Silvia Toffanin a Pamela Prati che non passa inosservato. Cosa è accaduto a Verissimo?

Tra gli ospiti della puntata di ieri di Verissimo c’è stata anche lei la nota opinionista del Grande Fratello vip, ovvero Orietta Berti. Quest’ultima durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato inevitabilmente del reality al quale sta partecipando come opinionista, dicendo di trovarsi molto bene con la sua collega Sonia Bruganelli. Orietta ha anche ammesso di aver riscosso un grandissimo successo e di aver anche ritrovato una certa popolarità soprattutto tra i più giovani, proprio grazie a questo programma. È stato però affrontando un altro argomento, ovvero Pamela Prati che la stessa Silvia Toffanin ha voluto in qualche modo lanciare una frecciatina.

Orietta Berti ospite nello studio di Silvia Toffanin parla del Gf

Orietta Berti è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e tra i tanti argomenti, ha parlato ovviamente del Grande fratello vip. La cantante ha riferito di essere piuttosto in sintonia con Sonia Bruganelli, ovvero la sua compagna d’avventura e di aver anche riscosso un certo successo da quando sta seduta su quella poltrona. Ad un certo punto, poi durante l’intervista si è parlato anche di Pamela Prati, ovvero l’ex gieffina con la quale sembra che in queste settimane Orietta abbia avuto alcuni battibecchi.

La conduttrice chiede alla cantante il suo parere su Pamela Prati

È stata la stessa Silvia Toffanin a chiedere ad Orietta che cosa ne pensasse della showgirl Sarda e quest’ultima avrebbe risposto con la sua solita schiettezza.«Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia.Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?».

Silvia Toffanin lancia una frecciatina velenosa alla Prati

E’ stato a quel punto che Silvia ha sorpreso un pò tutti ed ha lanciato una frecciatina alla showgirl sarda. «No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…». Una stoccata, quella di Silvia che non è proprio passata inosservata ed ha lasciato tutti completamente senza parole.