E’ sempre mezzogiorno, la confessione che non ti aspetti di Paolo Bonolis, “Non credo sia possibile”

0 SHARES Condividi Tweet

La confessione di Paolo Bonolis su Il senso della vita, il programma di Canale 5. Ecco le sue parole a E’ sempre mezzogiorno.

Il noto conduttore Paolo Bonolis in questi giorni è stato particolarmente impegnato con la promozione del suo secondo libro. La presentazione è avvenuta proprio in questi giorni ed ancora è stato anche ospite di una trasmissione molto popolare e famosa di Rai 1 ovvero E’ sempre mezzogiorno. Nel salotto di Antonella Clerici, il noto famoso conduttore televisiva ha parlato di uno dei programmi da lui condotti e che ha avuto sicuramente un successo davvero straordinario. Stiamo parlando del programma Il senso della vita. In molti si sono chiesti se un giorno questa trasmissione possa ritornare, ecco che il conduttore ha finalmente risposto a questo quesito. Ma cosa ha riferito?

Paolo Bonolis ospite a E’ sempre mezzogiorno nel salotto della Clerici

Paolo Bonolis è stato ospite nella trasmissione di Antonella Clerici intitolata E’ sempre mezzogiorno. Ad un certo punto, Antonella avrebbe chiesto al suo ospite se e quando rifarà Il senso della vita, la trasmissione di Canale 5 che è stata davvero molto amata dai telespettatori italiani. La risposta del conduttore però, non è tardata ad arrivare e non è stata per niente piacevole. “Non credo sia possibile perché non rientra nei parametri economici dell’azienda Mediaset”. Queste le parole del conduttore, che di certo hanno lasciato tutti un pò male, soprattutto coloro i quali speravano che Paolo potesse tornare con il programma, prima o poi.

Paolo parla del suo programma Il senso della vita, la sua confessione spiazza tutti

Un pò di tempo fa, si era diffusa una notizia secondo la quale Paolo sarebbe potuto tornare in tv proprio con questa trasmissione ed era stato lo stesso Bonolis ad avanzare questa proposta all’azienda. Quest’ultima in un primo momento pare avesse accettato, ma poi la trattativa non sarebbe andata più avanti. Mediaset ha preferito affidare al conduttore altri programmi come Avanti un altro ed ancora una nuova edizione di Ciao Darwin.

La frecciatina di Paolo Bonolis a Mediaset

Durante la sua ospitata a E’ sempre mezzogiorno, il conduttore si è lasciato andare ad una frecciatina nei confronti dell’azienda per la quale ha lavorato, ovvero Mediaset.“Faccio tanto per l’azienda Mediaset dal punto di vista economico e ti assicuro che sono felici di riconoscermelo”. Un pò di tempo fa, tra il conduttore e l’azienda c’era stata un pò di maretta, che forse non si è risolta del tutto.