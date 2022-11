Storie Italiane, Eleonora Daniele nuova gaffe con Mariotto “Oggi lo hai spento?”

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele e il siparietto divertente con Guillermo Mariotto in diretta a Storie Italiane.

Eleonora Daniele è stata protagonista dell’ennesima puntata di Storie Italiane, il programma che va in onda tutti i giorni su Rai 1 e che è anche molto amato dai telespettatori italiani. Nel corso della puntata di ieri, la conduttrice ha ospitato come spesso accade, il giurato di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto il quale è stato più volte sorpreso con il cellulare tra le mani ed in qualche occasione il suo telefonino è anche squillato in diretta tv, rispondendo e parlando come se non fosse in onda. Insomma, proprio per evitare tutto ciò, la conduttrice nella giornata di ieri, si è avvicinata al suo ospite chiedendo se avesse spento il telefono. Ma cosa ha risposto Guillermo?

Storie Italiane, Guillermo Mariotto ancora ospite

Eleonora Daniele in queste settimane nel corso delle puntate del suo programma Storie italiane ha ospitato Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le stelle, in diverse occasioni è stato sorpreso con il cellulare tra le mani.In qualche occasione, come già detto, avrebbe anche risposto a delle telefonate, atteggiamento che ha infastidito la Daniele così come altri conduttori di altri programmi ai quali lui ha preso parte.

La conduttrice Eleonora Daniele evita la gaffe e fa una domanda a Mariotto

Proprio per evitare l’ennesima gaffe Eleonora DanielStorie Italiane, Eleonora Daniele perde la pazienza durante la trasmissione, “Oggi qui suonano cellulari”e, prima della presentazione del programma si è avvicinata a Guillermo Mariotto per chiedergli se avesse spento il telefono. “Lo hai spento il telefono?”, avrebbe chiesto Eleonora. Alla domanda, il giudice di Ballando con le stelle non avrebbe risposto ma si sarebbe messo a ridere. Oltre a Mariotto alla puntata hanno preso alla puntata anche Iva Zanicchi insieme alla nipote Virginia. Quest’ultima ha commentato le esibizioni della nonna, che come sappiamo è una delle protagoniste di Ballando con le stelle. Hanno preso parte alla puntata anche Alex Di Giorgio e Samantha De Grenet.

Siparietto simpatico tra Guillermo Mariotto e la Daniele

“Prepariamoci tutti perchè fra poco Guillermo Mariotto si esibirà qui a Storie Italiane facendo la danza del ventre”, avrebbe aggiunto la conduttrice che ha fatto scoppiare a ridere il giudice. Mariotto avrebbe risposto dicendo “In realtà tra poco corro in aeroporto e vado in Qatar“. Per quanto riguarda la domanda iniziale, Guillermo non ha risposto e detto se avesse il telefono acceso o spento, ma dopo un pò è stato inquadrato con il cellulare in mano.