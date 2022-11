Alfonso Signorini battuta velenosa a Sonia Bruganelli “Usa l’aereo privato per comprare il pane”

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini vola a Parigi ma rimane bloccato in aeroporto, poi chiede aiuto a Sonia Bruganelli per l’aereo privato.

Brutta disavventura per Alfonso Signorini, il conduttore del Gf vip che nelle scorse ore è rimasto bloccato a Parigi. Il direttore di Chi, avrebbe chiesto aiuto a Sonia Bruganelli, ma quest’ultima si sarebbe tirata indietro”. Ma cosa è accaduto? A spiegarcelo è stato proprio lo stesso Alfonso.

Alfonso Signorini nei giorni scorsi si è recato a Parigi e stando a quanto da lui riferito, è rimasto bloccato nella capitale francese, in aeroporto. A comunicare l’accaduto è stato proprio lui, il quale ha pubblicato una Instagram stories su Instagram. «Eccoci qua buongiorno dall’aeroporto di Parigi. L’aereo per Roma è in ritardo». Queste le parole di Alfonso, il quale a distanza di qualche ora ha poi pubblicato un altro post, questa volta dall’aereo.

Il conduttore del Gf chiede l’aereo privato a Sonia Bruganelli e fa ironia

«Ho chiesto un passaggio all’aereo della Bruganelli però mi ha detto che lei deve usare l’aereo stamattina per andare a prendere il pane, quindi non me lo può dare». Insomma, Alfonso ha fatto un pò di ironia su Sonia e sul fatto che la sua opinionista sia solita viaggiare con il jet privato, cosa che ha in passato ha scatenato delle vere e proprie polemiche. E’ stata la stessa Sonia a confessarlo in diverse occasioni, anche sui social. Alfonso in questo caso, visto la sua disavventura ha voluto ironizzare e tirare in ballo la sua opinionista, in vista dell’ennesima puntata del reality di Canale 5 che è andata in onda ieri sera, lunedì 21 novembre 2022.

La puntata del Gf vip andata in onda ieri

La puntata è stata ricca di colpi di scena, con tanti argomenti affrontati. Purtroppo continuano a venire fuori altri positivi e proprio nei giorni scorsi a lasciare la casa per qualche tempo sono stati Wilma ed Alberto. Inoltre, è da qualche giorno che sui social si parla di una nuova squalifica, ai danni di Edoardo Donnamaria che si era detto avesse bestemmiato. E poi ancora si è parlato del rapporto tra Oriana e Antonino Spinalbese.