Uomini e Donne, la De Filippi perde le staffe con Federica Aversano “La devi smettere”

Maria De Filippi nel corso della scorsa puntata ha rimproverato la tronista Federica Aversano. Ma cosa è accaduto?

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate di sempre ed i suoi programmi sono molto seguiti dai telespettatori italiani. Uno tra tutti Uomini e Donne, il popolare programma di Canale 5 che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00. La conduttrice è sempre molto gentile nei confronti del prossimo, eppure ogni tanto capita che perde la pazienza. E’ proprio questo quanto accaduto nella giornata di ieri a Uomini e Donne, quando Maria se l’è presa con la tronista Federica Aversano. Ma cosa è accaduto?

Uomini e Donne, la conduttrice se la prende con la tronista Federica Aversano

Maria De Filippi nel corso della puntata di Uomini e Donne che abbiamo visto ieri in onda, ha rimproverato Federica Aversano. Quest’ultima si è dimostrata in queste settimane piuttosto critica ed anche nella puntata di ieri, ad un certo punto, si è scagliata contro il suo corteggiatore Federico. Il motivo? La tronista dopo aver appreso che il suo corteggiatore non fosse in studio, ha iniziato a criticarlo. “Ha continuato a fare il pagliaccione, mi sta bene fino a una certa”.Gianni è subito intervenuto per riprendere la tronista.“Secondo hai sbagliato tutto, era l’unico interessato a te, per come si arrabbiava, perchè ci teneva a te. Era reale, io me ne accorgo se uno è costruito”. Queste le parole dell’opinionista.

Anche Gianni Sperti contro Federica

“Se nè fregato di rassicurarmi e se nè andato”, avrebbe detto la tronista, parole che hanno scatenato l’ira della conduttrice che è intervenuta per rimproverarla.“Ma tu gli hai detto lo fai per i follower, l’hai accusato. La devi smettere di essere così orgogliosa, non vai da nessuna parte, l’hai massacrato”. Queste le parole della conduttrice che ha cercato di far ragionare la tronista ed anche tentato di capire se la sua fosse solo insicurezza o ci fosse dell’altro dietro il suo comportamento. Tina l’avrebbe accusata di non essere interessata a nessuno.

Il rimprovero di Maria

A quel punto sarebbe intervenuta di nuovo Maria dicendo “Hai paura di prenderti una fregatura? Pensi che facendo quelle domande non te la prendi? Se uno mente ti prendi la tua bella fregatura. Se è andato male un rapporto importante come quello con il padre del tuo bambino hai una vita davanti, è come se tu pensassi che non puoi sbagliare per via del bambino. Non pensi che tuo figlio preferisce una mamma felice anche se sbaglia, che una mamma inacidita?”. E’ stato soltanto dopo l’intervento di Maria, che la tronista ha confessato di aver proprio difficoltà a fidarsi.