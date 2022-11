Elisabetta Gregoraci e il suo sfogo inatteso “Ci sono rimasta male”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci in questi giorni ha rilasciato un’intervista ed ha parlato di un episodio avvenuto a Battiti live per il quale ha ricevuto tante critiche.

Elisabetta Gregoraci in questi giorni si è concessa un’intervista molto interessante, raccontandosi e parlando a cuore aperto anche della sua vita privata e sentimentale. L’ex moglie di Flavio Briatore, ai microfoni di SuperguidaTv ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto interessanti ed ha anche parlato di uno scivolone che ha fatto durante una puntata di Battivi live, il programma che conduce in estate e che va in onda su Italia 1. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci torna a parlare della gaffe a Battiti live

L‘ex moglie di Flavio Briatore nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante a SuperguidaTv, facendo anche tante rivelazioni. Elisabetta ha affrontato diversi argomenti, tra cui anche un episodio accaduto durante una puntata di Battivi live la scorsa estate che non è di certo passato inosservato. Tante le critiche arrivate alla conduttrice, la quale a distanza di mesi ha voluto replicare. “Mi hanno criticato per il fatto di aver sbagliato la vocale di un nome di un cantante, ma dopo sei ore di diretta penso che sia tutto concesso“. Queste le parole della conduttrice ed ex gieffina che è stata davvero tanto bersagliata per la gaffe che ha commesso alcuni mesi fa a Battiti Live.

L’ex moglie di Briatore risponde alle critiche

Così, nel corso di questa intervista, l’ex moglie di Briatore ha voluto replicare e rispondere a tutti coloro i quali hanno sostenuto che fosse inadatta per la conduzione del programma. In quell’episodio, Elisabetta aveva sbagliato il cognome del cantante Alvaro Soler, chiamandolo Soleil. “Poi che le persone abbiano sottolineato questo errore quando ci sono conduttori che in una diretta fanno anche più errori mi ha fatto sorridere anche se all’inizio ammetto di esserci rimasta male”.

La situazione sentimentale di Elisabetta

Questo quanto aggiunto ancora dalla conduttrice, la quale ha anche parlato della sua vita privata e sentimentale, confermando la storia con Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico e Roberta Morise.“Quando mi vivo le cose sono un po’ scaramantica. Ho sempre l’ansia che succede qualcosa. Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente. Vivo alla giornata e speriamo bene, incrociamo le dita”.