Carolyn Smith duro sfogo su Selvaggia Lucarelli “Con lei devo ispirare a fondo per eliminare la negatività “

Carolyn Smith la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle si racconta a Tv sorrisi e canzoni. Ecco le sue parole su Selvaggia Lucarelli.

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli ultimamente non vanno proprio d’accordo. Il giudice di Ballando con le stelle in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante ed ha parlato anche del rapporto con la sua collega, Selvaggia Lucarelli dopo che in queste settimane si sono parecchio punzecchiate. La presidente della giuria ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni, parlando anche della sua esperienza all’interno del programma di Rai 1.

Carolyn Smith, il presidente della giuria di Ballando con le stelle e la sua intervista

Carolyn Smith, la presidente della giuria di Ballando con le stelle ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, parlando della sua esperienza all’interno del programma condotto da Milly Carlucci. Carolyn, presidente della giuria di Ballando dal 2007 in questa edizione ha avuto modo di punzecchiarsi in diverse volte con Selvaggia soprattutto. Nel corso dell’intervista, ecco che ha parlato del fatto che in questa edizione, è parecchio incline al farsi saltare i nervi.

Le parole su Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli

“Tutto sommato bene, anche se devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare”. Inevitabilmente poi ha parlato di Selvaggia Lucarelli, sottolineando il fatto che la giornalista spesso l’ha stuzzicata.“Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici. […] è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola.” Ed ancora, nel corso dell’intervista poi la Smith avrebbe dato un giudizio piuttosto personale sul fidanzato della giornalista, Lorenzo Biagiarelli che è stato eliminato lo scorso sabato.

“Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia.”

E sul caso Enrico Montesano, la Smith non si esprime

Il giornalista avrebbe chiesto anche il suo commento sulla vicenda Enrico Montesano, ma in questo caso Carolyn avrebbe commentato dicendo di non conoscere la vicenda storia della Decima Mas, ma di essere certa comunque del fatto che la Rai abbia agito nel migliore dei modi.