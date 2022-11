Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, la Lucarelli continua l’attacco sui social

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle, durante l’ultima puntata Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith sono state protagoniste di uno scontro piuttosto acceso. Non è finita qui, visto che Selvaggia ha continuato sui social.

A Ballando con le stelle nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato 5 novembre 2022 è andata in scena una lite piuttosto furiosa tra Selvaggia Lucarelli e la presidente della giuria Carolyn Smith. Il loro è stato un duro scontro avvenuto proprio in diretta su Rai 1 lo scorso sabato, ma a quanto pare la discussione è proseguita anche dopo. Ma per quale motivo le due donne della giuria di Ballando hanno discusso così animatamente?

Ballando con le stelle, scontro acceso tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli hanno avuto modo di discutere in modo anche piuttosto animato. Pare che tutto sia iniziato nel momento in cui si sono esibiti Luisella Costamagna e il maestro Pasquale La Rocca. La Smith ha sostenuto che l’esibizione è stata piuttosto soddisfacente dando anche un 9, la Lucarelli invece ha giudicato dando proprio uno 0. Ricordiamo che Luisella è stata vittima di un infortunio e che è riuscita seppur a malo modo, a portare avanti l’esibizione. Forse anche per questo Carolyn Smith ha voluto in qualche modo premiare l’impegno della conduttrice.

Volano parole pesanti tra Selvaggia e la Smith

Dopo il giudizio è scoppiata questa lite piuttosto pesante tra le due e sono volate anche delle parole piuttosto pesanti. Carolyn Smith ha sostenuto che Selvaggia Lucarelli non è stata educata nei suoi confronti perché non l’ha fatta finire di parlare.“Tu con me non sei mai stata educata!”, questa la replica della conduttrice. Sembra che però questa lite non sia assolutamente finita qui perché le due hanno continuato a litigare anche dopo la puntata.

La lite è continuata anche sui social, ecco il post della Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha continuato Infatti sui social è nello specifico su Twitter pubblicando un post.“E comunque la Smith soffre la Lucarelli quanto la Goggi soffre Malgioglio”, avrebbe scritto qualcuno. A quel punto la Lucarelli sarebbe intervenuta scrivendo “Quanto la Meloni soffre Salvini”. Pare che la giornalista abbia sottolineato il fatto che la Smith sia invidiosa di lei. Insomma, una lite piuttosto furiosa tra le due che sicuramente non si fermerà qui ma andrà avanti per i prossimi giorni ed anche per le prossime puntate.