Antonino Spinalbese senza freni su Belen: “Questi sono problemi suoi, non miei”

Antonino Spinalbese parla di Belen e svela dei dettagli incredibili sulla fine della loro storia. I video finiscono sui social.

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello vip e pare che giorno dopo giorno si sia lasciato andare ad alcune dichiarazioni su Belen che potrebbero crearle alcuni problemi. Pare che la showgirl Argentina avesse chiesto di non parlare di lei all’interno della casa ed effettivamente così è stato, fino a poche ore fa tanto che Antonino ha parlato dell’Argentina soltanto in rare occasioni e in riferimento alla figlia Luna Mari. Ad ogni modo però, nelle scorse ore sembra che è Antonino si sia lasciato andare ad alcune dichiarazioni su Belen che quest’ultima molto probabilmente non ha gradito.

Antonino Spinalbese si lascia andare a delle dichiarazioni su Belen

In queste ore sui social sono circolati alcuni video in cui si vede proprio Antonino che parla con altri coinquilini della casa, sulla fine della relazione con Belen Rodriguez. L’ex parrucchiere non parlerebbe esplicitamente di Belen facendo il suo nome, ma i riferimenti dati non fanno che pensare a lei ed a nessun’altra donna. È stato durante una discussione con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis che Antonino si è lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto importanti. Oriana pare che avesse chiesto quando effettivamente è finita la storia con Belen e senza alcun mistero Antonino avrebbe risposto a dicembre.

L’ex parrucchiere parla della fine della relazione con Belen

Tuttavia la gieffina spagnola sembra non aver creduto alle parole di Antonino ribattendo “No, in realtà no. In realtà quanto? Cinque mesi?”. Antonino però avrebbe confermato di essersi lasciato con Belen a dicembre. A quel punto però, sarebbe intervenuto Alberto, il quale è corso in aiuto ad Antonino dicendo di evitare di dare troppi riferimenti temporali”.Antonino però, dopo aver guardato anche la telecamera avrebbe risposto dicendo “E ma amore mio, sono problemi suoi, non miei”. Oriana a quel punto avrebbe risposto dicendo “Ah adesso capisco”. Se ricordate, soltanto il 12 gennaio erano uscite le prime foto di Belen e Stefano, anche se poi i due hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma dopo qualche mese. In queste ore però, è stato diffuso anche un video in cui Antonino dice ” Io non posso dire che l’ho lasciata, perchè sennò succede un casino”.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica

Belen ovviamente non ha replicato e non ha risposto a nessuna di queste dichiarazioni, ma a parlare è stato Alessandro Rosica.“Per questo Belen non voleva Antonino in TV. Parla troppo. Comunque ovvio che Belen ha mentito. Antonino non è un santo però. Avete capito ora perché lei non voleva lui al GF? Vedrete quante cose tirerà fuori. La odia a morte e me l’aveva promesso (per questo non mi piace)”.