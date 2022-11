Dj Ringo, parole al veleno sui Maneskin e su Totti e Ilary

0 SHARES Condividi Tweet

Dj Ringo si scaglia contro i Maneskin e poi si lascia andare ad un commento negativo su Totti e Ilary. Ma cosa ha riferito?

In questi giorni il direttore creativo di Virgin Radio ha rilasciato un’intervista davvero molto interessante al Corriere, parlando di alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo. Sembra che per alcuni di questi ci sia andato già in modo pesante. Nel corso della sua intervista, il direttore creativo ha ripercorso alcuni momenti della sua vita. Vediamo un pò cosa ha dichiarato.

Dj Ringo ha rilasciato un’intervista interessante parlando anche di alcuni personaggi noti

Dj Ringo, direttore creativo di Virgin Radio ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando al Corriere e ripercorrendo la sua vita. Pare che abbia fatto alcuni riferimenti a noti personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto quelli che in quest’ultimo periodo sono stati al centro del gossip. Rocco Maurizio Anaclerio, è questo il vero nome di Dj Ringo, il quale già un pò di tempo fa ha abbandonato la carriera da deejay nelle discoteche ed ha iniziato quella di conduttore radiofonico. La radio ad oggi è il suo mondo. “Virgin è casa”, ha riferito Dj Ringo il quale ha ammesso quale fosse il suo sogno, ovvero realizzare un network rock e di averlo realizzato.

Maneskin e Viola di Fedez, il commento negativo si Dj Ringo

Poi ha fatto riferimento alla musica di oggi ed il suo giudizio non è stato per niente positivo. Si è scagliato letteralmente contro i Maneskin e Viola di Fedez.“Il panorama attuale pop mainstream invece non fa al caso mio, pieno di trapper, di poser, gente in posa. Posso dirlo? Il panorama attuale mi fa ca..re. Ho sentito Viola di Fedez e Salmo, non si offendano, ma è terrificante. Poteva farla Orietta Berti. Se questi sono i giovani che fanno musica…. I Maneskin? Terrificanti”. Queste le parole di Dj Ringo, il quale ha espresso un parere sulla base di quelli che sono i suoi gusti. “Sono un surrogato di un prodotto di Marketing”, ha aggiunto Dj Ringo il quale però si è detto pronto a ricredersi.

Le parole sulla sua vita sentimentale e il commento su Totti e Ilary

Sul finire dell’intervista, poi, il direttore creativo ha parlato anche della sua vita sentimentale ed ha dato un giudizio su Totti e Ilary. “Con Elenoire siamo amici, è la madre di mia figlia, come potrei parlarne male? Mi spiace quando vedo separazioni burrascose, come ora Totti e Ilary, rimango basito. Non riuscirei a fare questa guerra pubblica”