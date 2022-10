Totti e Ilary Blasi umiliati “Sono due cafoni”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti tornano ad essere al centro delle critiche e delle polemiche. Questa volta a scagliarsi contro di loro è stata Simonetta Matone. “Li trovo due bori”.

Torniamo a parlare di una delle coppie più chiacchierate di sempre e soprattutto dell’ultimo periodo, ovvero quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In questi giorni pare che i due siano stati sotto la lente di ingrandimento di Simonetta Matone, che è stata eletta con la Lega alla Camera. Quest’ultima pare che si sia letteralmente scagliata contro Francesco Totti e Ilary Blasi. E’ da settimane che si parla ormai della fine della relazione tra i due e di questa vicenda se ne stanno occupando davvero tanti e molti hanno espresso il loro punto di vista. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Simonetta Matone?

Simonetta Matone parla della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti se ne continua a parlare e di questo ormai ne siamo tutti consapevoli. Ebbene, sembra che in questi giorni a parlare sia stata Simonetta Matone, eletta con la Lega alla Camera e che si è scagliata contro l’ex calciatore e la conduttrice televisiva.

Le parole piuttosto dure della Matone che parla dell’ex calciatore e di Ilary Blasi

“Con chi sto tra Totti e Ilary nella vicenda della loro separazione? E’ una cosa che mi annoia, li trovo due bori, questo litigare per delle cose cafone è da bori, questo litigare per delle cose cafone è da bori, per i Rolex, per le borse firmate, non me ne può fregare nulla”. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla Matone, eletta con la Lega alla Camera, intervistata dalla trasmissione Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. Alla donna, è stato anche chiesto chi secondo lei, tra l’ex calciatore e la conduttrice abbia più ragione rispetto all’altro.

A Un giorno da pecora, la Matone parla a muso duro e si scaglia contro la coppia

A quel punto, piuttosto scocciata avrebbe replicato con toni piuttosto duri. “Non lo so, non ho letto gli atti. Certo andare con la nuova compagna nel luogo sacro del tuo amore con la precedente non è chicchissimo, ognuno deve avere i suoi luoghi sacri. Ci stanno diecimila ristoranti… La trovo un po’ cafona questa storia, e non è snobismo, perché io sono un’appassionata di gossip, leggo tantissimo su di tutto”.