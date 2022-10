“Oggi è un altro giorno”, Memo Remigi cacciato dal programma per aver importunato in diretta Jessica Morlacchi

0 SHARES Condividi Tweet

Memo Remigi è stato allontanato da Oggi è un altro giorno per un atteggiamento inopportuno nei confronti di Jessica Morlacchi

Venerdì scorso in apertura di puntata, mentre Serena Bortone raccontava ai suoi telespettatori, prima che il programma iniziasse, chi sarebbero stati gli ospiti e di quali tematiche si sarebbe parlato, Memo Remigi, pare che abbia importunato Jessica Morlacchi alla quale era abbracciato per salutare i telespettatori. Ma poi la situazione è degenerata e anche i telespettatori più attenti se ne sono accorti.

Vediamo cosa è accaduto.

Memo Remigi nega l’accaduto

Dopo che Memo Remigi, abbracciato a Jessica Morlacchi con la mano dal suo fianco è sceso più giù in un atteggiamento troppo intimo, immediatamente respinto dalla cantante, si è scatenata una bufera tanto che i vertici della Rai hanno stabilito che sarebbe stato sospeso. E così Fanpage che lo ha contattato appena si era sparsa la notizia aveva avuto la seguente risposta dal cantante: “Non mi hanno comunicato nulla. Sono fuori dal programma per poter fare degli esami”.

E poi aveva aggiunto: “Si scherza ed è stato un gesto involontario”.

E, ancora: “La Morlacchi è quella che ha subito più di tutti questa cosa. Mi sono scusato e mi spiace. Non avevo intenzione di metterla sul piano della volgarità. È stata una cosa goliardica. Ci si danno pacche sulle”.

La presa di posizione di Serena Bortone e di tutta la Rai

Ma poi Serena Bortone, che non ha inteso assolutamente sottovalutare il gesto e che ha, piuttosto voluto smentire le parole di Memo Remigi che, a suo dire, non è stato allontanato ma si è assentato solo per fare degli esami clinici, ha detto così: “Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta, avevamo mantenuto il riserbo. Ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi. Esprimo anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica (Morlacchi). Solidarietà mia, della direttrice e dell’azienda, così come il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora”.