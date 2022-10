Chiara Ferragni e il giallo di un video contro Fedez, prima lo posta e poi lo cancella subito

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni pubblica un video su Tik Tok che fa pensare ad una crisi di coppia con Fedez, poi lo cancella. E’ mistero.

Chiara Ferragni e Fedez potrebbero essere in crisi. E’ questa l’indiscrezione che circola da qualche giorno e che potrebbe davvero avere delle basi più che fondate. Nonostante i due sono apparsi sempre molto innamorati, felici insieme ai loro figli, in quest’ultimo periodo qualcosa potrebbe essere cambiato. A far sorgere i dubbi è stata la stessa Chiara Ferragni, la quale su Tik Tok ha postato un video che ha lasciato intendere una certa insoddisfazione nei confronti del marito e del suo carattere, presumibilmente anaffettivo. Ma cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

Chiara Ferragni e Fedez, crisi di coppia?

Chiara Ferragni e Fedez potrebbero essere in crisi. L’indiscrezione è la seguente, ovvero che Chiara e Fedez starebbero vivendo un momento negativo. A far sorgere dei dubbi al riguardo è stata la stessa Chiara Ferragni, la quale ha pubblicato un video su Tik Tok alludendo ad una personale insoddisfazione nei confronti del marito, per un aspetto del suo carattere, considerato anaffettivo. Va sottolineato ancora che dopo qualche minuto il post è stato cancellato. Che Chiara si sia resa conto di aver fatto un errore ed è corsa ai ripari cancellando il tutto? Il video non si trova più sui social ed è stato sostituito da un altro post, molto più leggero e incentrato sui suoi outfit.

L’influencer pubblica un video su Tik Tok poi lo cancella, dubbi sulla coppia

Ad ogni modo, che cosa mostrava nel dettaglio il video che è stato cancellato dalla Ferragni? L’influencer riprendeva questo siparietto dei suoi figli Leone e Vittoria, che nella giornata di martedì avevano letteralmente conquistato tutti. Vi era la piccola Vittoria che tentava di dare un bacio al fratello che invece, piuttosto scocciato la scansava. La Ferragni aveva aggiunto delle scritte al video in questione. Chiara aveva scritto la parola “Io” su Vittoria, che si accingeva a baciare il piccolo Leone, facendo riferito a Fedez. “Tutte le persone anaffettive che mi scelgo nella vita”, queste le parole scritte da Chiara, facendo ovviamente riferito al marito.

I commenti dei fan preoccupati

Tanti, tantissimi i commenti arrivati sotto al post allarmati e preoccupati per una possibile crisi di coppia in corso tra i due. Subito dopo, il video è letteralmente scomparso dai social.