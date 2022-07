Chiara Ferragni fa venire i brividi: “Vi svelo perchè Leone e Vittoria si chiamano così”

0 SHARES Condividi Tweet

Leone e Vittoria sono i figli di Chiara Ferragni e Fedez. Alcuni follower hanno chiesto per quale motivo hanno scelto questi nomi per i loro figli.

Leone e Vittoria sono i figli di Chiara Ferragni e Fedez ed i due piccoli sono sempre molto popolari e sotto i riflettori. Mamma e papà sono infatti molto attivi sui social network e giorno dopo giorno condividono la quotidianità anche dei loro bambini soprattutto su Instagram. Fedez proprio pochi giorni fa ha condiviso alcune Instagram Stories che lo ritraggono insieme alla piccola Vittoria ed i fan sono sempre molto solleciti nel lasciare commenti e interazioni positive. Sembra che anche sui social network i genitori abbiano condiviso alcuni traguardi dei loro piccoli e tra questi anche il momento in cui Vittoria ha detto per la prima volta papà a Federico e lo ha fatto proprio nel corso di una diretta Instagram. Ebbene, sembra che i follower si siano tanto affezionati alla piccola Vittoria e Leone e avrebbe anche avanzato una curiosità ovvero sul perché Chiara e Federico abbiano chiamato i figli in questo modo. Ebbene, sembra che Chiara Ferragni abbia voluto rispondere e lo ha fatto attraverso un video pubblicato su Tik Tok.

Leone e Vittoria sempre più social grazie a mamma e papà

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che i follower di Chiara Ferragni e Fedez si sono molto affezionati ai figli dei Ferragnez ovvero Leone e Vittoria. Alcuni nei giorni scorsi pare che abbiano chiesto alla nota imprenditrice digitale il motivo per cui abbiano chiamato i figli proprio in questo modo ovvero Vittoria e Leone. Ebbene, sembra che Chiara Ferragni abbia risposto attraverso un video che ha pubblicato su Tik Tok, dove pare che abbia anche risposto ad altre curiosità dei follower sempre sui piccoli di casa.

Ecco perchè Chiara e Federico hanno chiamato il primogenito Leone

“Leone era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede – avevo fatto un’estate completamente single, senza frequentare nessuno – avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio. Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto”. Queste le parole di Chiara spiegando il perchè abbia chiamato Leone in questo modo.

Le parole di Chiara sulla scelta del nome Vittoria

E su Vittoria? “È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita”.