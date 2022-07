Lorella Cuccarini senza freni: “Mi ha bloccata su tutti i social”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini nel corso di un’intervista ha raccontato qualcosa di inedito sul rapporto con una collega. Stiamo parlando di Heather Parisi, con la quale sembra abbia avuto dei battibecchi.

Lorella Cuccarini sembra che stia vivendo un momento di grande importanza da un punto di vista professionale. Lo scorso anno l’abbiamo vista ad Amici di Maria De Filippi dove sembra aver ottenuto un grande successo. Proprio in queste ultime ore è stata riconfermata per la prossima edizione del programma e di questo ne ho parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato in questi giorni al quotidiano La Nuova Sardegna. Pare che la nota showgirl abbia così voluto raccontare quella che è stata la sua esperienza nel programma di Canale 5 dove la rivedremo tra pochi mesi per il terzo anno consecutivo. Ad ogni modo, nel corso della stessa intervista pare che la sorella abbia voluto raccontare anche altro e nello specifico il fatto di aver avuto degli screzi con una sua collega. Ma di chi si tratta?

Lorella Cuccarini, la showgirl si prepara per la terza edizione di Amici

Nel corso su una recente intervista a Lorella Cuccarini sembra abbia parlato quindi dei suoi ultimi impegni professionali. Ad un certo punto, pare che abbia però voluto parlare di un qualcosa di inedito che non ha mai svelato fino ad oggi. Sembrerebbe che nel corso dell’intervista, è stato impossibile non fare riferimento ad una rivalità che Lorella ha avuto con una sua collega ovvero Heather Parisi. Si dice da tanti anni che tra le due non corra buon sangue e lo si era anche intuito quando le due sono state protagoniste del programma Nemica amatissima.

La rivalità tra Lorella e Heather Parisi

In realtà questo programma sarebbe potuto diventare l’occasione giusta per far si che Lorella e Heather potessero riavvicinarsi, ma questo in realtà non è accaduto.“Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica”. Questo quanto raccontato da Lorella Cuccarini nel corso dell’intervista che ha rilasciato a La Nuova sardegna. Arrivato a un certo punto, poi la showgirl ha fatto un una confessione davvero inaspettata. “Heather Parisi mi ha poi bloccato su tutti i social”.

Le parole di Heather dichiarate un pò di tempo fa

Sembra che ad oggi Heather Parisi non sia intervenuta per commentare comunque queste parole della sua collega. In passato però aveva espresso il suo preciso parere su Lorella Cuccarini. “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto”. Queste le parole della Parisi dichiarate un pò di tempo fa a Verissimo.