Giulia De Lellis incinta e lei sul web smentisce e zittisce

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis è incinta? Una fan le chiede se fosse in attesa di un bambino. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex corteggiatrice.

Giulia De Lellis pare che in questi ultimi giorni sia finita al centro del gossip per una presunta gravidanza. L’abbiamo conosciuta tanti anni fa a Uomini e donne quando ha preso parte come corteggiatrice ed è stata la scelta dell’ex tronista Andrea Damante. Ad ogni modo, sembra che grazie a questa esperienza al programma di Canale 5 Giulia De Lellis sia riuscita a costruire la sua carriera come influencer e non solo. Quotidianamente Giulia condivide sul suo profilo Instagram foto e video, condividendo quindi gran parte sia del suo lavoro che della sua vita quotidiana con i suoi follower. Proprio nelle scorse ore sembra che abbia pubblicato uno screen relativo ad un messaggio ricevuto da una fan in privato. Pare che questa volesse sapere se effettivamente Giulia fosse incinta. Ma per quale motivo e soprattutto da dove è scaturita questa curiosità alla fan? Qual è stata la risposta di Giulia?

Giulia De Lellis, una fan le chiede se è incinta

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Giulia De Lellis nei giorni scorsi pare che abbia ricevuto un messaggio privato da parte di una fan che le chiedeva se fosse incinta. Nello specifico questa giovane fan pare abbia visto negli occhi di Giulia una luce diversa tanto da essere arrivata proprio a chiederle “Ma non è che sei incinta?“. Giulia davvero stupita da questo messaggio pare che abbia Innanzitutto pubblicato lo screen tra le sue Instagram Stories e poi ha fatto chiarezza sulla questione.

L’ex corteggiatrice rimane senza parole e pubblica la domanda della fan

Nello specifico Giulia sembra aver in qualche modo voluto mettere fine a queste voci, visto che da un po’ di tempo si parla di questa possibile gravidanza per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Perché mi scrivete tutti questa cosa?”, Questa è la risposta di Giulia che ha voluto in qualche modo smentire, quindi questa gravidanza.

Giulia smentisce le voci della gravidanza

Ad ogni modo, nei giorni scorsi qualcuno pare avesse anche ipotizzato che Giulia potesse essere in crisi con il suo fidanzato Carlo Beretta. In realtà i due non sono più apparsi frequentemente insieme sui social e per questo motivo alcuni pare avessero pensato che tra i due ci fosse un po’ di maretta. Anche in questo caso però Giulia ha voluto smentire queste voci e negli ultimi giorni ha pubblicato anche qualche Instagram Stories in compagnia del suo fidanzato.