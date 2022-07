Ida Platano sommersa dalle critiche per il figlio diventa una furia sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Ida Platano nei giorni scorsi è stata ampiamente criticata e pare che sia stato messo in discussione il suo ruolo di mamma. Il motivo? Pare che sia stata accusata di essere una cattiva madre.

Conosciamo tutti Ida Platano per essere una nota dama del trono over di Uomini e Donne. La donna è tra il Parterre femminile del programma ormai da diversi anni ed è stata parecchio volte al centro dell’attenzione per via della sua vita sentimentale. Sappiamo bene che ha intrapreso diverso tempo fa, una relazione con Riccardo Guarnieri all’interno del programma, con il quale sembra sia stata insieme per diverso tempo, nonostante comunque la loro storia abbia avuto tanti alti e bassi. Dopo essersi detti addio definitivamente, poi lo scorso anno sia Ida e Riccardo sono tornati a Uomini e Donne ed hanno conosciuto altre persone. Tra loro ci sarebbe stato anche un riavvicinamento che però non ha portato a nulla di buono. Ebbene, in tutti questi anni comunque Ida è stata particolarmente attiva sui social network e nello specifico su Instagram. Proprio nelle scorse ore, la dama sarebbe finita al centro di una vera e propria bufera e pare che sia stata anche tanto criticata da alcuni follower che l’hanno definita addirittura una cattiva madre. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Ida Platano, la dama di Uomini e Donne finisce al centro delle critiche

Ida Platano in queste ultime ore è finita al centro delle critiche da parte di un gruppo di haters che pare l’abbiano addirittura definita una cattiva madre. Il motivo è davvero assurdo visto che un gruppo di follower avrebbe dato della cattiva madre ad Ida semplicemente perché il figlio porta i capelli lunghi e perché non sarebbe stato composto a tavola. Queste sono le principali accuse che sono state mosse ad Ida Platano e che si è mostrata sui social piuttosto arrabbiata.

Alcuni haters danno della cattiva madre alla dama di Uomini e Donne

Dopo aver letto tanti commenti negativi e tante critiche, Ida sembra essere tornata sui social network e ha voluto rispondere a tono a tutte quelle persone che l’hanno criticata.”Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, scrivete su di me ma su m figlio no, non ve lo permetto. “Tagliategli i capelli” mi può scivolare addosso, ma il fatto di educarlo, farlo sedere composto, che non sa mangiare a tavola, ma io vi vengo a dire come crescere i vostri figli? Secondo me doveste educarvi voi a dire le cose” . Queste le parole di Ida che è apparsa in una Instagram Stories davvero piuttosto arrabbiata.

Ida Platano non rimane in silenzio e risponde a tono

Non è di certo la prima volta che Ida non rimane in silenzio e risponde a tono ai suoi follower. “Posso accettare il commento positivo ma non “devi fare così-devi fare colà. Io mi figlio lo cresco come voglio io. Sarà giusto? Sarà sbagliato? Cavoli miei, conseguenze mie!”. Con queste parole Ida ha poi concluso il suo intervento.