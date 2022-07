Camper Rai1, momenti di grande imbarazzo per Roberta Morise e Tinto

0 SHARES Condividi Tweet

E’ accaduto qualcosa di inaspettato a Camper, il programma di Roberta Morise e Tinto. L’inviata avrebbe avuto un lapsus che ha creato parecchio disagio in studio.

Nella giornata di ieri martedì 26 luglio 2022 è andata in onda la nuova puntata di Camper ovvero il programma condotto da Roberta Morise e Tinto. Ad un certo punto sembra che quasi verso la fine della puntata si sia verificato qualcosa di inatteso ed anche di imbarazzante soprattutto per l’inviata Monica Caradonna. Quest’ultima avrebbe avuto un lapsus che l’ha portata ad utilizzare una serie di parole che alla fine sono state considerate come poco carine e anche poco delicate. Il tutto come abbiamo già avuto modo di anticipare, sarebbe accaduto proprio sul finire della trasmissione. Cerchiamo di fare maggiore chiarezza e capire però effettivamente che cosa sia accaduto.

Camper, l’inviata fa una gaffe che non passa di certo inosservata

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel corso della puntata di martedì 26 luglio sul finire della trasmissione la nota inviata Monica Caradonna pare che abbia avuto un lapsus e avrebbe utilizzato tutta una serie di parole che ha dato luogo ad un siparietto piuttosto imbarazzante. Sono stati i due conduttori ovvero Roberta Morise e Tinto a dare la parola all’ inviata e agli ospiti che avrebbero dovuto seppur in modo veloce, illustrare una ricetta.

L’inviata presenta gli ospiti ma ha un lapsus che lascia tutti senza parole

Gli ospiti in questione pare fossero Luciano e Iole. È stato proprio nel momento in cui l’ inviata ha presentato in fretta i suoi ospiti che involontariamente è stata protagonista di una gaffe.“Sono con Luciano e con Ione e parliamo di tre prodotti ma saremo velocissimi…”. Queste le parole dell’ inviata, che si è resa così protagonista di un siparietto davvero piuttosto imbarazzante. Nel contempo la signora avrebbe mostrato i dolci che aveva precedentemente preparato come una torta di Riso, la zuppa inglese e le Maddalene. I conduttori in studio avrebbero così capito anche la gaffe dell’ inviata facendo finta di nulla, per quanto possibile.

I cambi di palinsesto per il programma Camper

Il programma Camper sta avendo un successo davvero strepitoso e pare che però nei prossimi giorni dovrà subire alcuni cambiamenti. Ad esempio, nella giornata di Ferragosto e dunque il 15 agosto il programma andrà in onda ma con un rimontaggio delle puntate che sono state trasmesse fino ad oggi e la puntata durerà all’incirca un’ora. Da martedì 16 fino poi al 19 agosto ci sarà ugualmente un rimontaggio delle puntate che sarà trasmesso per tutta la durata della trasmissione e quindi a partire dalle ore 11:30 fino alle 13:30.