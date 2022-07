Ilary Blasi a Sabaudia, Francesco Totti va a vivere con Noemi Bocchi

0 SHARES Condividi Tweet

E’ tempo di vacanza per Ilary Blasi la quale da diverse ore si troverebbe a Sabaudia dove è stata negli ultimi 20 anni con l’ex marito. Quest’ultimo si dice che sia andato a vivere con Noemi Bocchi.

Dopo la fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra che quest’ultima si stia godendo queste giornate di vacanza e di relax da sola. È volata in Tanzania o subito dopo la pubblicazione dell’annuncio relativo alla separazione dall’ ex capitano della Roma, mentre nelle scorse ore è tornata a Roma e nello specifico è andata a Sabaudia. In questa località estiva negli ultimi vent’anni Ilary è andata con Francesco Totti, ma quest’anno è arrivata da sola. A documentare il tutto è stata proprio lei attraverso diversi post che ha pubblicato proprio sui social network.

Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco torna a Sabaudia ma da sola

Proprio a Sabaudia la nota conduttrice sembra vera una villa anche se ufficialmente è rimasta a vivere a Roma nella casa dove ha vissuto fino a pochi giorni fa con Francesco Totti e i loro figli. Chi è andato via di casa è stato proprio lui Francesco che stando a quanto riferito da The People pare che sia andato a vivere con la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Non si sa però in quale casa l’ex calciatore sia andato visto che oltre la villa a Sabaudia dove attualmente si troverebbe Ilary, Totti avrebbe anche un villino che si trova nel quartiere Axa ed un appartamento all’EUR che sarebbe rimasto alla moglie.

Francesco va a vivere con Noemi Bocchi?

“Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania, si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti. Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai. Le sue foto diventato virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario. Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo. Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”. Questo quanto si legge nello specifico sul settimanale Thpeople.

L’indiscrezione sull’accordo tra Ilary e Francesco, ville e assegni di mantenimento

Per Ilary Blasi invece è tempo di vacanze da single e sicuramente dopo questi giorni trascorsi a Sabaudia tornerà nella sua villa all’EUR che sembra sia andata proprio a lei. Secondo alcune indiscrezioni pare che Ilary riceverà un assegno di mantenimento molto importante a diversi veri sulla base dell’accordo raggiunto tra Francesco e l’ex moglie. “Lei rimarrà ad abitare con i tre figli nella mega villa all’Eur e ogni mese riceverà un assegno di mantenimento a diversi zeri. […] L’accordo raggiunto prevederebbe anche che Totti liquidi la moglie delle sue due partecipazioni societarie, entrambe al 90% (le quote restanti sono dei parenti di Ilary) nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti. La prima ha per oggetto la promozione di attività commerciali. La seconda, invece, si prefigge di diffondere lo sport dilettantistico gestendo il centro Totti Sporting Club, a Ostia”.