Aurora Ramazzotti, scrive un messaggio e tagga il padre, il web esplode di like

Aurora Ramazzotti e il messaggio sui cocktail dove cita il padre Eros. In vacanza legge il menù dove un cocktail si chiama proprio come ill padre.

Aurora Ramazzotti la conosciamo tutti per essere una nota influencer nonché la figlia del Grande Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker. In questi giorni sembra che la giovane sia volata in Sardegna insieme alla mamma tanto che le due sono state anche paparazzate da diversi fan proprio mentre si trovavano al mare. La stessa Aurora nelle scorse ore sembra aver in qualche modo fatto dei post che non sono passati inosservati e in alcuni di questi avrebbe anche taggato il padre. Non è di certo la prima volta che Aurora commenta quello che accade intorno a lei, anche con ironia ed un po’ è anche quello che è accaduto nelle scorse ore. Ma per quale motivo Aurora avrebbe taggato il padre?

Aurora Ramazzotti, il post ironico in cui cita il padre Eros

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare Aurora Ramazzotti nelle scorse ore avrebbe pubblicato una Instagram Stories taggando proprio Eros. Il motivo è essenzialmente uno, ovvero il fatto che abbia fotografato il menù di un locale dove pare che uno dei cocktail si chiamasse proprio Eros Ramazzossi. Si tratterebbe nello specifico di un menù in francese dove sono presenti tutta una serie di cocktail tra cui uno che si chiama proprio come il padre.

Un cocktail prende il nome del cantante, ad Aurora non passa inosservato

Inevitabilmente così nella didascalia della foto pare abbia scritto «Ti segnalo che un mio amico in Francia ha trovato questo drink. Qualcuno vuole un Eros Ramassossi?». Ovviamente non è mancata l’ironia di Aurora che non perde occasione per metterla in scena. Sembra proprio infatti che la giovane influencer abbia pubblicato sui suoi canali Social diversi post molto divertenti e anche autoironici.

Vacanze insieme alla mamma per Aurora in terra sarda

Pare che effettivamente anche in questo caso non sia mancata l’ironia e infatti nelle Stories proprio al fianco del nome del cocktail ci sarebbe una frase “Un po’ meno degli altri” e poi la descrizione dei vari ingredienti del cocktail in questione tra cui il gin.Proprio questi giorni Aurora si troverebbe in Sardegna insieme alla madre Michelle ed anche alle sorelle che la conduttrice ha avuto con il suo ex marito Tomaso Trussardi. Mamma e figlia starebbero vivendo alcuni giorni in totale relax così come lo testimoniano alcune foto pubblicate anche da alcuni fan.