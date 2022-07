Pierpaolo Pretelli nella bufera, dopo una sua esibizione fa un commento e il web lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Pretelli è finito al centro di una bufera dopo la sua esibizione a Maratea. Ma per quale motivo? Pare che le sue dichiarazioni non siano passate inosservate.

Pierpaolo Pretelli lo conosciamo tutti per essere un ex gieffino e noto personaggio televisivo, il quale ultimamente è stato presente in diverse trasmissioni televisive. Ebbene, nelle scorse ore pare che l’ex gieffino sia finito al centro di una vera e propria polemica sui social per alcune dichiarazioni rilasciate in seguito alla sua esibizione a Maratea. Ma cosa sarebbe accaduto nello specifico? Chi avrebbe avanzato questa polemica? Facciamo un pò di chiarezza.

Pierpaolo Pretelli finisce al centro della polemica, ma per quale motivo?

Pierpaolo Pretelli nelle scorse ore pare che sia finito al centro di una vera e propria bufera, per aver pronunciato delle parole in seguito alla sua esibizione dal vivo a Maratea. Ebbene, l’ex gieffino e fidanzato dell’influencer Giulia Salemi, pare che sia stato protagonista di un siparietto molto simpatico e divertente. “Molte persone ci seguono ovunque però non capisco perchè è gente grande, io ho fan dai sessanta in su, non so forse è la Rai che…”. Questo quanto dichiarato dall’ex gieffino che pare abbia poi continuato il suo discorso, pronunciando dell’altro.

Le parole di Pierpaolo dopo l’esibizione non passano inosservate

“Dovete sapere che io suono, vado in discoteca nel wekeend, in realtà ci sono i giovani, il problema è che quando vado in console davanti c’è una schiera di over sessanta assatanate, e sono in diretta”. Queste ancora le parole di Pretelli che tra l’altro è uno dei personaggi dello spettacolo tra i più noti e più amati di sempre. Lo abbiamo visto tanti anni fa a Striscia la notizia come primo velino in assoluto e poi ha preso parte al reality Il Grande fratello vip 5 condotto da Alfonso Signorini. Stando a quanto riferito da ThePipol_tv sembrerebbe che in queste ore l’ex gieffino sia finito al centro delle critiche per aver detto di non riuscire a capire come mai i suoi follower abbiano quasi tutti all’incirca 60 anni. “Forse è il periodo di Domenica In, quindi ho preso tutto il pubblico, ma è incredibile”. Queste ancora le sue parole che non sono piaciute proprio a tutti i suoi fan.

Tanti i commenti e le critiche arrivate sotto al post

Tanti, tantissimi i commenti arrivati sotto al post uno tra tutti “Pagliaccio“, e poi “Un altro fenomeno uscito da un reality che si pretende”. Non sono di certo finiti qui i commenti, visto che ci sarebbe stato dell’altro come “Già tanto che hai dei fans“, “Si è montato la testa senza essere nessuno”, “Ma una battuta, sei il migliore”. Insomma, questi alcuni dei commenti arrivati sotto al post.