Amici 22, Veronica Peparini esclusa dal cast, grossi malumori

Veronica Peparini esclusa dal cast di Amici 22. Clamoroso retroscena sull’addio della professoressa di ballo. Cosa è accaduto?

Iniziano ad arrivare alcune indiscrezioni per quanto riguarda la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sembrerebbe che alcuni noti personaggi non saranno più presenti nel cast. Parliamo nello specifico di insegnanti e di Veronica Peparini la quale dopo diversi anni non sarà più nel cast di Amici di Maria De Filippi. La notizia è trapelata nelle scorse ore e sono in tanti a cercare di capire i motivi che hanno portato l’insegnante di ballo a non rinnovare la sua disponibilità per il prossimo anno. Ma non finisce qui, visto che secondo un’altra indiscrezione anche Anna Pettinelli non sarà presente nella stagione 2022-2023. Questa indiscrezione è stata lanciata da Davidemaggio.it secondo cui le due prof non le rivedremo più tra i banchi della scuola più ambita Italia. Ma per quale motivo?

Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini non sarà nel cast della prossima stagione

Pare che nelle scorse ore sia stato deciso e ufficializzato il cast della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Diversi saranno i cambiamenti che vedremo nei prossimi mesi. Nello specifico stando a quanto riferito da Davidemaggio.it Veronica Peparini e Anna Pettinelli non saranno più presenti tra i banchi della scuola. Riguardo la conduttrice radiofonica sembrerebbe che dietro il suo abbandono non ci siano problemi particolari, cosa diversa invece per l’insegnante di ballo.

L’indiscrezione sull’abbandono di Veronica e Anna Pettinelli

A spiegare qualcosa al riguardo è stato Amedeo Venza il quale pare che abbia diffuso una notizia che ha dell’incredibile. Quest’ultimo avrebbe ricevuto delle notizie riguardo questo abbandono di Veronica Peparini direttamente da alcune fonti molto vicine all’ insegnante di ballo e al compagno Andreas Muller. “Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma”. Questo quanto si vocifera. Si tratta soltanto di indiscrezioni visto che al momento nessuno sembra abbia parlato e svelato qualcosa in più.

La conferma di Veronica con il suo post

L’insegnante di ballo nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram un post dove effettivamente conferma la sua assenza dalla prossima edizione di Amici. “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli nuovi”. Queste le parole di Veronica. Confermati invece Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dovrebbero tornare Arisa, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.