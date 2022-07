Mattino 5, scoppia l’amore tra un’ospite e un autore ma Federica Panicucci non gradisce

0 SHARES Condividi Tweet

Amore a Mattino 5 tra un autore e l’ospite del programma. Federica Panicucci non apprezzerebbe la relazione. Ma per quale motivo?

Amore a Mattino 5, la trasmissione condotta da Federica Panicucci e che va in onda tutte le mattine su Canale 5. Ebbene, sembrerebbe che tra uno degli autori del programma ed un’ospite ci sia del tenero. Si mormora che la conduttrice, non sia proprio felice di questa situazione. Il motivo? Sicuramente Federica pare che non avrebbe nulla in contrario se non fosse che i due sono soliti scambiarsi delle frecciatine anche durante il lavoro. Questo almeno quanto raccontato da The Pipol Gossip. Facciamo un pò di chiarezza su questa situazione.

Mattino 5, scoppia l’amore all’interno del programma condotto da Federica Panicucci

Sarebbe scoppiato l’amore a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Un autore della trasmissione ed un ospite si starebbero frequentando e la notizia non sarebbe più un segreto.L’autore di Federica Panicucci si è fidanzato e progetta convivenza con la criminologa ospite spesso in studio a ‘Mattino Cinque’”.

Federica Panicucci non vedrebbe di buon occhio questa storia d’amore, ma perchè?

“I due segretamente si amano da sei mesi e in studio volano frecciatine e battutine d’amore che Federica non vedrebbe di buon occhio in senso professionale. A lei queste storie dentro i ‘suoi’ uffici non piacciono. Predilige la professionalità intorno al suo team”. Questa l’indiscrezione che si legge su The Pipol Gossip, svelando anche alcuni retroscena su questa storia d’amore nata negli studi del programma mattutino di Canale 5.

La vita sentimentale della conduttrice, la sua storia d’amore con Marco Bacini

Intanto la vita sentimentale di Federica sembra andare a gonfie vele. La conduttrice da diversi anni è fidanzata con Marco Bacini, ed i due sembrano essere sempre più innamorati e felici. In diverse occasioni la stessa Federica ha confessato di essere innamoratissima di Marco e di sperare ben presto di convolare a nozze con lui. Per lei sarebbero le seconde nozze, visto che dal 1995 fino al 2015 è stata legata a Mario Fargetta. I due hanno avuto due figli, nati nel 2005 e nel 2007. Poi la storia sarebbe naufragata e da circa 5 anni sta insieme a Marco Bacini.