La dolce vita, Tananai fa una dichiarazione: “Ho avuto paura”

Un grande successo La dolce vita, il brano di Tananai, Fedez e Mara Sattei. Il cantante sembra abbia spiegato cosa è accaduto in questi mesi e come è nata la collaborazione.

Continua il grande successo del singolo La dolce vita, presentato da Fedez insieme a Tananai e Mara Sattei. Stiamo parlando di uno dei tormentoni di questa estate 2022 ed a parlare in questi giorni è stato proprio Tananai spiegando come è nata la collaborazione con Fedez. Attualmente Tananai è stato uno degli ospiti più attesi del Giffoni Film Festival dove ha interpretato alcuni dei suoi brani ovvero “Sesso occasionale” e “Baby Goddam”. Nel corso di un’intervista che il cantante ha rilasciato a Super guida TV pare che abbia così voluto parlare anche di questa collaborazione con Fedez. Inoltre sembra che il cantante abbia anche parlato della possibilità di vederlo al prossimo festival di Sanremo. Ma cosa ha dichiarato nello specifico il cantante?

Tananai, possibilità di vederlo al prossimo Festival di Sanremo?

Il noto cantante Tananai in questi ultimi giorni nel corso di questi giorni ha rilasciato una intervista molto interessante a Super guida TV parlando della possibilità di poterlo vedere come concorrente al prossimo festival di Sanremo. Ma cosa ha rivelato nello specifico? “Sanremo non è al momento nei miei pensieri, sto pensando a fare nuova musica e mi sto concentrando sul tour in questo momento. Voglio portare al meglio avanti il mio tour e dare il massimo sul palco”.

Quali sono le sue attuali condizioni di salute dopo la distorsione

Ma non finisce qui, visto che il cantante ha poi rilasciato un’altra intervista per Tv sorrisi e canzoni, parlando anche di quelle che sono le sue attuali condizioni fisiche. Per chi non lo sapesse, infatti, durante una delle ultime esibizioni, sembra che Tananai abbia subito una distorsione alla caviglia e sarebbe costretto così a muoversi aiutandosi con le stampelle e tutore. Fortunatamente sembra che stia bene e stando a quanto da lui riferito sembra che finalmente abbia abbandonato la stampella.

Le parole del cantante su Fedez e la loro collaborazione artistica

Nel corso della chiacchierata il cantante sembra aver anche parlato del successo che ha presentato insieme a Fedez e Mara Sattei. “Inizialmente ero quello che ci credeva più di tutti. Penso che sia davvero un bel brano. Uno di quelli che non si stacca dalla testa ma al tempo stesso non si ci stufa mai di ascoltare. Quando mi hanno proposto la canzone avevo capito già che sarebbe stata clamorosa, ma temevo di inserirmi nel campionato estivo. Avevo paura fosse una cosa distante da me. Ho avuto massima libertà. Capisce bene che citare l’Oktoberfest, la cosa meno estiva al mondo, poteva sembrare una follia, ma me l’hanno lasciato fare. Sono intervenuto anche sui dettagli delle linee melodiche. Insomma, ho fatto il mio, visto che di base nasco musicista e produttore”.