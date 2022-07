Ilary Blasi e Totti, lei dopo l’intervista a Verissimo ha ingaggiato un investigatore privato e ha scoperto il tradimento

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti, si parla ancora della loro separazione. Emerge un’indiscrezione. La conduttrice avrebbe ingaggiato un investigatore privato dopo l’intervista a Verissimo.

Si continua a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, ovvero la coppia che poche settimane fa ha annunciato la separazione dopo circa 20 anni di matrimonio. Ebbene, pare che già da diversi mesi si fosse diffusa una notizia circa una possibile crisi tra i due. Ilary e Francesco hanno tentato di tutto per smentire queste voci e la stessa conduttrice nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo pare avesse difeso il marito. Tuttavia però adesso è arrivata una indiscrezione che ha dell’incredibile e riguarderebbe proprio Ilary e la decisione di ingaggiare un investigatore privato grazie al quale poi ha scoperto il tradimento.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la separazione più chiacchierata di sempre

In questi giorni non si fa altro che parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sappiamo bene che Ilary è stata in Tanzania insieme ai suoi figli e che adesso è tornata in Italia e nello specifico sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Sabaudia dove negli ultimi 20 anni è andata insieme a Francesco Totti. Quest’ultimo invece si dice che sia andato a vivere con la sua nuova compagna ovvero Noemi Bocchi.

Mesi fa durante l’intervista a Verissimo Ilary ha difeso il marito ma poi ha ingaggiato un investigatore privato

Una cosa però sembra essere certa ovvero che in questi ultimi giorni stanno emergendo nuovi dettagli proprio sulla separazione dell’ex capitano della Roma e della conduttrice dell’Isola dei famosi. Pare che in seguito alla partecipazione di Ilary a Verissimo qualche mese fa la conduttrice avesse tentato in tutti i modi di smentire le voci di una crisi e di difendere Francesco Totti. Tuttavia sembra che Ilary avesse comunque dei dubbi sulla fedeltà del marito tanto da decidere di assumere un investigatore. In tanti pare che avessero criticato l’intervista di Ilary e la decisione di difendere l’ex marito.

I sospetti di Ilary

Adesso a distanza di tempo è stato il settimanale Chi che ha ricostruito un po’ quello che è accaduto nei mesi scorsi. Ebbene, sembrerebbe che Ilary, dopo l’intervista abbia ingaggiato un investigatore privato per capire se effettivamente Francesco potesse avere un amante. I sospetti di Ilary sarebbero iniziati nel momento in cui Totti avrebbe tolto alla sorella dell’ex moglie la possibilità di gestire i suoi social. Soprattutto su Instagram pare che ci fossero i messaggi delle sue fan ma anche alcuni messaggi invece facevano trapelare una certa intimità. Totti avrebbe conosciuto Noemi in estate e iniziato con lei una frequentazione.