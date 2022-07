Chiara Ferragni risponde alla Lucarelli e la umilia: “Non lo sapevo”

0 SHARES Condividi Tweet

La moglie di Fedez, Chiara Ferragni a distanza di qualche giorno ha replicato alle accuse di Selvaggia Lucarelli. L’imprenditrice digitale pubblica un video su Tik Tok.

Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli nei giorni scorsi si sono fatte la guerra. La giornalista pare che abbia criticato la nota imprenditrice digitale la quale aveva rilasciato giorni fa delle dichiarazioni che in qualche modo avevano fatto parecchio scalpore. Nello specifico pare che Chiara Ferragni avesse confessato nel corso di un’intervista di avere un vizietto ovvero quello di rubare biancheria intima negli hotel dove spesso si trova per viaggi di lavoro e non solo. Questa confessione ha portato Selvaggia Lucarelli a criticare la Ferragni e lo ha fatto attraverso alcune Instagram Stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Adesso a distanza di qualche giorno, Chiara ha voluto replicare al giudice di Ballando con le stelle. Ma che cosa ha dichiarato nello specifico la Lucarelli?

Selvaggia Lucarelli critica Chiara Ferragni dopo la confessione sul suo “vizietto”

Chiara Ferragni ha deciso così a distanza di qualche giorno di replicare alle parole di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima pare che qualche giorno fa avesse duramente criticato la moglie di Fedez la quale aveva confessato il suo vizietto ovvero di “rubare” l’accappatoio dell’Hotel dove alloggia. Questa confessione pare che non sia andata giù a Selvaggia Lucarelli che ha colto l’occasione per scagliarsi contro la Ferragni. “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato”. Queste le parole di Selvaggia che poi ha aggiunto “Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, un stupidaggine, in realtà, per legge è un reato”.

La replica di Chiara

Ovviamente le sue parole non sono passate inosservate e Chiara ha voluto rispondere alle parole di Selvaggia e lo ha fatto con ironia pubblicando un video su Tik Tok dove è ovviamente seguita da milioni di follower. Nello specifico si tratterebbe di un video dove si sente una voce dire “Mhh, funny? But non funny, ahhahah. Funny weird”,ovvero: “Mhhh,divertente? Sì, ma non divertente, ahhahha. Divertente strano”. A quel punto l’imprenditrice digitale pare che abbia aggiunto un commento.

Chiara risponde alle critiche di Selvaggia con un video su TIk Tok

“Quando creano la polemica su un furto di accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra”. Ma non finisce qui, visto che nel video in questione, Chiara pare abbia aggiunto anche un altro commento “Non sapevo di essere una ladra”.