Elisabetta Gregoraci nella bufera, Mediaset copre una sua gaffe e il web insorge

Elisabetta Gregoraci fa una gaffe durante la registrazione dell’ultima puntata di Battiti live. La conduttrice storpia il cognome del cantante spagnolo Alvaro Soler. L’azienda decide di coprire la sua gaffe.

Elisabetta Gregoraci è stata al timone di Battiti Live ovvero il programma musicale di Italia 1 di questa estate 2022. Il programma settimana dopo settimana appassiona tanti semi spettatori che non ti perdono neppure una puntata della kermesse musicale di italiano no. L’ultima registrazione della puntata che poi è andata in onda martedì 26 luglio pare che sia finita al centro di una polemica sui social network. Il motivo? Sembra che non sia passata inosservata una gaffe fatta proprio dall’ex moglie di Flavio Briatore Che inevitabilmente è diventata virale sui social. Ma che cosa è accaduto?

Elisabetta Gregoraci, la gaffe della conduttrice durante la registrazione della puntata di Battiti live

La conduttrice storpia il cognome del cantante spagnolo Alvaro Soleir e la gaffe non passa inosservata

Elisabetta Gregoraci nel corso dell’ultima puntata di Battiti Live, registrata qualche giorno fa e andata in onda proprio martedì 26 luglio pare che sia finita al centro di una polemica in seguito ad una gaffe da lei fatta proprio sul palco. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui ha annunciato il cantante Alvaro Soler.

La conduttrice storpia il nome del cantante Alvaro Soleir, la gaffe non passa inosservata

In quel momento la Gregoraci sembra che abbia storpiato il cognome del noto cantante spagnolo e lo avrebbe chiamato Soleil. La gaffe sembra che sia passata inosservata e sui social in molti sembra che abbiano commentato la scena. In realtà, dopo l’indiscrezione lanciata sui social, i telespettatori si aspettavano di vedere questa scena durante la puntata andata in onda martedì 26 luglio, ma l’azienda sembra abbia deciso diversamente.

La scelta dell’azienda di non mandare in onda la gaffe o decisione di Elisabetta?

Le parole di Elisabetta, mentre storpia il nome del cantante sembra che sia stato in qualche modo modificato. L’azienda ha tentato in qualche modo di coprire questa gaffe fatta dalla conduttrice, che Mediaset ha voluto così salvaguardare. Questa scelta però non è stata gradita dai telespettatori di Battiti live. Non si sa se sia stata una scelta della conduttrice o meno, ma una cosa è certa, ovvero che la Gregoraci non ha commentato pubblicamente l’accaduto.