Parroco celebra la messa sul materassino in mare, indagato

Un parroco a Crotone ha celebrato messa in mezzo al mare in costume da bagno sul materassino.

Don Mattia Bernasconi, sacerdote della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano, ha pensato che fosse una buona idea celebrare la messa tra le onde e così, in sella ad un materassino, indossando il solo costume da bagno, ha celebrato messa per i fedeli che in quel momento erano in acqua come lui.

La procura di Crotone lo ha iscritto nel registro degli indagati accusandolo di “offesa a confessione religiosa”.

Don Mattia ha così dichiarato: «Non era assolutamente mia intenzione banalizzare l’Eucarestia, né utilizzarla per altri messaggi di qualunque tipo”.

E poi ha aggiunto: Chiedo scusa”