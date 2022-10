Eliana Michelazzo accetta la proposta di Pamela Prati: “Incontriamoci”

0 SHARES Condividi Tweet

Eliana Michelazzo torna a parlare del caso Mark Caltagirone e adesso dice di essere stata anche lei truffata. La Prati non le crede e vuole le prove.

Con la partecipazione di Pamela Prati al Grande fratello vip, si è tornati a parlare di un caso che ha davvero scatenato il gossip alcuni anni fa. Ci riferiamo al caso Mark Caltagirone, il finto marito di Pamela. Alfonso Signorini nel corso dell’altra puntata del Gf vip ha mostrato alla showgirl una parte di un’intervista rilasciata da Eliana Michelazzo, nel corso di una puntata di Verissimo. Ricordiamo che Eliana era l’ex manager della Prati. Ebbene, Pamela dice di non aver creduto alla Michelazzo ed al fatto che quest’ultimo sia stata una vittima proprio come lei. Ma cosa ha riferito nel dettaglio Eliana e cosa poi la Prati? Facciamo un pò di chiarezza.

Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, le due tornano a parlare seppur a distanza

Nelle scorse puntate del Gf vip, Alfonso Signorini parlando con Pamela Prati del caso Mark Caltagirone, ha mostrato alla vippone un estratto dell’intervista della Michelazzo, nel salotto di Silvia Toffanin. Nello specifico, l’ex manager della Prati aveva dichiarato di essere stata anche lei vittima di questa “truffa”, proprio come Pamela. Quest’ultima però, ha fatto sapere di non credere affatto alle sue parole. Tuttavia, la Prati ha lanciato una sorta di richiesta alla Michelazzo.

Eliana sostiene di essere stata anche lei raggirata, la Prati non le crede

“Pamela non ha capito il senso della mia intervista a Verissimo. Credo provi ancora odio nei miei confronti. Ma è un errore. Ha chiesto le prove per capire se io sia vittima quanto lei. Sono pronta a incontrarla, a guardarla negli occhi, a mostrarle queste prove e poi, nel caso, ad abbracciarla. Siamo entrambe vittime dello stesso sistema”. Queste le parole della Michelazzo. La Prati ha fatto sapere che se la Michelazzo dimostrerà con delle prove che effettivamente è stata anche lei raggirata, solo allora le crederà e potrà riabbracciarla.

La Michelazzo accetta la richiesta della Prati

La Michelazzo, dopo aver ascoltato le parole della Prati, ha accettato questa proposta dicendo, nel corso di un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia su Chi, che sarà ben lieta di mostrare e dimostrare alla Prati ed a tutti di avere ragione.” Noi due siamo state vittime di un gioco al massacro che non siamo riuscite a fermare in tempo. Dobbiamo ammetterlo: siamo state bugiarde e dovevamo fermarci. Ma non eravamo lucide. Ci vogliono anni e anni di cure per capire, con l’aiuto di uno psicologo, dove volevamo arrivare”. Queste ancora le sue parole. Sicuramente nelle prossime puntate avremo qualche altra sorpresa.