Michelle Hunziker rompe il silenzio sul ritorno con Tomaso Trussardi: “E’ successo l’impossibile”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero essere tornati insieme. A parlare e svelare qualcosa al riguardo è stata la conduttrice svizzera.

Già da qualche giorno si parla di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Non c’è alcuna conferma, ne tantomeno alcuna smentita ma tutto fa pensare che effettivamente i due possano essere tornati insieme. Adesso a parlare è stata proprio la conduttrice, che in qualche modo ha ammesso che possa esserci la possibilità di un nuovo capitolo sentimentale con il marito dal quale si era separata lo scorso mese di gennaio. Ecco che, dopo tanti dubbi adesso per la prima volta la conduttrice svizzera ha voluto dare delle indicazioni chiare su questo ritorno di fiamma. Vediamo nel dettaglio cosa ha riferito Michelle.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono davvero tornati insieme? In questi giorni a parlare è stata proprio lei, Michelle che ha raccontato qualcosa circa la sua vita sentimentale e lo ha fatto rilasciando un’intervista al settimanale tedesco Bunte. Michelle ha parlato in generale dell’amore e di quelle che sono le sue considerazione, in base anche alla sua esperienza personale.

Le parole della conduttrice svizzera dopo le indiscrezioni sul ritorno di fiamma

Soltanto nei giorni scorsi Michelle e Tomaso sono stati insieme, in occasione del compleanno della figlia Sole. I due sono apparsi molto vicini e felici, complici. Queste immagini hanno catturato l’attenzione dei follower che hanno immediatamente capito che tra i due ci sia stato un riavvicinamento. Nel corso dell’intervista, parlando di un possibile ritorno di fiamma con Trussardi, Michelle ha risposto in modo piuttosto chiaro. “Tutto è possibile! In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste”, ha confessato Michelle.

Michelle su Tomaso, adesso non ci sono più dubbi

“Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore“, ha aggiunto ancora la showgirl confessando che sicuramente qualcosa le è sfuggito nel suo matrimonio, altrimenti non ci sarebbe stata la separazione. Insomma, dichiarazioni molto importanti quelle di Michelle che fino a poche ore fa non aveva dato nessuna conferma o comunque non aveva fatto intendere che potesse esserci un ritorno di fiamma in corso con l’ex marito.