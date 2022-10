Ilary Blasi pensa di lasciare l’Isola dei famosi ma poi accade qualcosa

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi avrebbe valutato l’idea di prendersi una pausa di un anno dalla televisione. Ma come stanno davvero le cose?

È da un po’ di tempo che si parla di un possibile abbandono di Ilary Blasi all’Isola dei famosi. La conduttrice, che quest’estate è stata parecchio al centro delle gossip per via della separazione dall’ ex marito Francesco Totti adesso sembra essere tornata sotto i riflettori per un’altra questione. Sì infatti che Ilary Blasi possa lasciare la conduzione dell’Isola dei Famosi, ovvero il reality di Canale 5 che dovrebbe arrivare la prossima primavera. Ma come stanno davvero le cose?

Ilary Blasi pensa di abbandonare il reality L’Isola dei famosi?

Ilary Blasi ormai da diversi mesi è al centro dell’attenzione e sotto i riflettori per via della fine della storia d’amore con l’ex marito Francesco Totti. È particolarmente attiva sui social network ma non è ancora apparsa in tv, dopo quanto accaduto la scorsa estate. Sul suo profilo Instagram non fa altro che pubblicare dei post, ovvero foto e video ma manca anche dalla televisione dalla scorsa primavera, ovvero da quando è finita L’isola dei famosi.

L’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi

Secondo una indiscrezione, che è stata riportata dal settimanale Oggi la conduttrice vorrebbe prendersi un anno di pausa dal mondo dello spettacolo e quindi potrebbe rinunciare alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2023. Questo però sarebbe stato effettivamente il pensiero di Ilary Blasi fino a poco tempo fa ma adesso avrebbe cambiato idea. “Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione”. Sono state queste le parole che si leggono sulle Magazine di attualità.

Il pentimento della conduttrice

Ilary, quindi nel caso in cui non dovessero esserci altre novità, dovrebbe tornare sul piccolo schermo nella primavera 2023 ancora una volta al timone dell’Isola dei famosi che inizierà sicuramente, dopo la fine del Grande Fratello vip.