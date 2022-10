I soliti Ignoti, Amadeus sconcertato dal comportamenti degli ignoti: “Ma perchè fate così?”

0 SHARES Condividi Tweet

Gaffe da parte di due concorrenti de I soliti ignoti. I due scappano dallo studio senza confermare la propria identità. Amadeus li riprende.

Come sempre anche nella serata di ieri, mercoledì 26 ottobre 2022 è andata in onda una nuova puntata del quiz lo show condotto da Amadeus, ovvero I soliti ignoti. Ancora una volta il padrone di casa ha letteralmente fatto divertire i presenti in studio ed anche i telespettatori, che con tanto affetto seguono il programma e non se ne perdono una puntata. Ad ogni modo, ad un certo punto, pare che due concorrenti abbiano commesso una gaffe, che ha fatto tanto divertire lo stesso Amadeus. Ma che cosa è accaduto?

I soliti ignoti, due concorrenti commettono una gaffe

Nel corso della puntata del quiz show di Rai, I soliti ignoti andato in onda nella serata di mercoledì 26 ottobre 2022 Amadeus pare che abbia riso per una gaffe che è stata commessa proprio da due ignoti, ovvero la numero 6 e il numero 7. Entrambi, dopo aver svelato l’esito della risposta data alla coppia di concorrenti, pare che stessero per lasciare lo studio senza confermare la propria identità.

L’ignoto 6 e 7 “scappano dallo studio” senza confermare la propria identità

A quel punto Amadeus li avrebbe fermati, proprio poco prima che uscissero dal palco. Il padrone di casa avrebbe invitato i due a tornare al centro dello studio. Ovviamente, i due ignoti avevano dimenticato di mostrare le foto che confermassero la loro identità. Dopo la gaffe, Amadeus ovviamente con un tono piuttosto scherzoso e sorridente, avrebbe detto all’ignoto numero 6 “Torni qui”, facendo sorridere anche tutti i presenti. La stessa cosa è accaduto all’ignoto numero 7, che pare stesse andando via senza mostrare la foto.

Amadeus divertito li riprende e fa sorridere tutto lo studio

A quel punto, Amadeus piuttosto divertito avrebbe detto “Ma perchè questa sera scappate? Avete tutti l’autobus che vi aspetta qui fuori?“. In realtà, non c’era alcun motivo per cui i due ignoti stessero scappando dallo studio, semplicemente avevano saltato un passaggio. Il numero 7 dopo aver dato la sua identità ha lasciato lo studio, ma solo dopo il lasciapassare di Amadeus. Insomma, gaffe e siparietti davvero molto divertenti quelli che sono andati in scena nel corso della puntata de I soliti ignoti dello scorso mercoledì.