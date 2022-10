Giorgio Panariello lascia tutti a bocca aperta, cosa dice a Renato Zero

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgio Panariello si inginocchia davanti a Renato Zero durante lo show 070. Momenti esilaranti e di grande emozione.

Giorgio Panariello in questi giorni è stato ospite dello speciale di 070 di Renato Zero. Il noto comico è stato così ospite nella notte speciale di questo grande show dedicato al cantante Renato Zero. Panariello è così intervenuto sul palco ed ha iniziato a scherzare ed a divertire tutti i presenti, raccontando anche alcuni aneddoti particolarmente simpatici e curiosi sul passato. Inevitabilmente, non sono mancate le indicazioni di Panariello, che come ben sappiamo da tanti anni ormai tra le sue esibizioni veste i panni di Renato Zero, uno dei suoi personaggi principali.

Giorgio Panariello ospite dello speciale di 070 di Renato Zero

Giorgio Panariello è stato ospite nella prima speciale serata di 070 Renato Zero. Non sono mancati i momenti piuttosto esilaranti in cui Giorgio Panariello ha portato in scena alcuni aneddoti e imitazioni proprio di Renato Zero. Ricordiamo, per chi non lo sapesse che all’inizio della sua carriera, Panariello si è contraddistinto proprio per le imitazioni ed uno dei cantanti e personaggi da lui imitato è stato proprio Renato Zero di cui Giorgio sembra esserne da sempre un grande fan. Uno dei momenti più simpatici è stato stato quando Panariello si è ritrovato proprio davanti al cantante, inginocchiandosi davanti a lui e pare che gli abbia chiesto addirittura scusa.

Il comico si inginocchia davanti a Renato Zero

“ Ti volevo chiedere scusa per tutto quello che ti ho fatto, ho peccato”. Queste ancora le parole di Panariello che ha ricordato così tante imitazioni e tante gag da lui interpretate. Il pubblico presente al Circo Massimo per questo show di Renato Zero è letteralmente impazzito, dopo l’entrata in scena di Giorgio Panariello e dopo questo siparietto tra il comico e il cantante. È stata una serata di grande spettacolo, sicuramente di musica ma anche di emozioni.

Uno dei momenti più emozionanti della serata, il ricordo di Lucio Dalla

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato sicuramente quello in cui Renato Zero ha ricordato uno dei cantanti più amati di tutti i tempi ed un collega che è purtroppo venuto a mancare ormai tanti anni fa ed esattamente nel 2012. Stiamo parlando di Lucio Dalla. “Lo avrei voluto qui con me su questo palco”.