Caterina Balivo senza freni: “Non ho lavorato con Gerry Scotti perchè non piaceva il mio neo”

Caterina Balivo, tornata in tv con il programma Lingo-Parole in gioco, fa una rivelazione inedita sul passato e cita la trasmissione Passaparola condotta da Gerry Scotti.

Caterina Balivo è una grande conduttrice, la quale ha lavorato per tanti anni in casa Rai, salvo poi lasciare tutto nel momento in cui è scoppiata la pandemia. Adesso, dopo circa due anni di stop, la conduttrice è tornata e lo ha fatto alla grande, con alcuni programmi televisivi che stanno avendo un grande successo. L’affermata conduttrice, in passato è stata al timone di trasmissioni come Festa italiana, Detto fatto e Vieni da me. Oggi e ormai da diverse settimane, ormai, è al timone di un programma o meglio un quiz show intitolato Lingo-Parole in gioco. E’ stato proprio in questi giorni che la conduttrice ha parlato ed ha svelato un retroscena del passato che riguarda proprio il programma di Gerry Scotti, Passaparola. Ma cosa ha riferito?

Caterina Balivo, la conduttrice torna in tv dopo due anni con un programma tutto suo

Caterina Balivo, come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi ultimi due anni è stata lontana dal mondo della tv. In realtà, ha partecipato a diversi programmi come ospite o ha preso parte in qualità di giudice, ma non alla conduzione. Soltanto alcune settimane fa, la conduttrice è tornata in tv con un programma intitolato Lingo-Parole in gioco.

La conduttrice racconta un retroscena legato al programma Passaparola

Ebbene, la conduttrice attraverso le sue Instagram storie ha voluto raccontare un retroscena che ha del clamoroso e che riguarda uno dei programmi più amati di sempre e condotti da Gerry Scotti. Stiamo parlando del quiz show Passaparola. “Mi chiamò Gianna Tanzi e mi disse ‘Guarda Caterina il provino è andato bene però questo neo…il produttore dice che è invadente in video… perché non lo togli?’ E io gli dissi ‘Digli cara Gianna che diventerò famosa e mi riconosceranno dal neo!’”. Queste le parole della conduttrice, la quale a distanza di tanti anni ha raccontato, quindi, di essere stata scartata e di non essere stata scelta come Letterina di Passaparola nell’edizione 2001/2002, solo perchè si era rifiutata di togliere il neo piuttosto evidente sul collo.

Dopo il rifiuto, poi la grande opportunità

“Vi racconto perché rifiutai di fare la letterina. Sintetizzerei con: il neo della discordia!”. Questo ancora quanto aggiunto dalla donna, che in quella occasione si è dimostrata una donna molto determinata e dal grande carattere, rifiutando un’importante opportunità di lavoro. Per lei si sono aperte sicuramente altre porte ed è diventata una grande conduttrice.